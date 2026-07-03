Лучшие дизельные авто в 2026 году: рейтинг

Несмотря на стремительное сокращение доли рынка и переориентацию многих автопроизводителей на бензиновые или электрические альтернативы, дизельные двигатели по-прежнему пользуются популярностью. Они незаменимы для водителей с большим годовым пробегом, жителей сельской местности, а также для перевозки тяжелых грузов.

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Современный рынок по-прежнему предлагает достойные варианты, сочетающие в себе экономичность, высокий крутящий момент и надёжность. Автомобильные эксперты из autocar.co.uk протестировали доступные новинки и составили список лучших предложений этого года.

Skoda Superb Estate

Эта чешская модель признана лидером общего рейтинга благодаря безупречному сочетанию комфорта во время длительных поездок и повседневной практичности.

Покупателям предлагаются два варианта двухлитровых четырехцилиндровых двигателей мощностью 148 или 190 лошадиных сил. Автомобиль впечатляет своей вместительностью, ведь объем его багажного отделения при сложенных сиденьях достигает 1920 литров.

BMW X5

Премиальный кроссовер предлагает водителям выбор между двумя мощными трёхлитровыми шестицилиндровыми турбодизелями с технологией мягкого гибрида.

Благодаря продуманной подвеске и точному рулевому управлению этот габаритный автомобиль демонстрирует удивительную маневренность и динамику. Помимо отличных ходовых качеств, модель обеспечивает высокий уровень мультимедийных возможностей и комфорта в салоне.

Land Rover Defender

Внедорожник доступен в трёх вариантах кузова и оснащается эффективными шестицилиндровыми силовыми агрегатами мощностью до 345 лошадиных сил.

Эта модель является бесспорным лидером для путешествий по бездорожью благодаря фирменной системе оптимизации сцепления Terrain Response и пневматической подвеске. Салон автомобиля спроектирован максимально эргономично, предлагая высокую посадку, отличную обзорность и множество мест для хранения вещей.

Mercedes-Benz E-Class

Этот представительский автомобиль предлагает традиционное сочетание роскоши, высокого качества сборки и образцовой топливной экономичности на автомагистралях.

Модельный ряд включает как базовую версию E220d, так и мощную модификацию E450d с плавным шестицилиндровым двигателем. Особенностью серии является уникальный дизель-электрический гибрид E300de, способный преодолевать до 110 километров исключительно на электротяге.

Range Rover

Флагманский внедорожник гарантирует бескомпромиссную изоляцию салона от внешних шумов и плавность хода, которой трудно найти аналоги в его классе.

Гибридные дизельные двигатели обеспечивают разгон до сотни менее чем за 6,4 секунды, что является отличным результатом для автомобиля весом более 2,6 тонны. Салон впечатляет своими габаритами, отделкой премиум-класса и огромными комфортабельными креслами для отдыха.

Skoda Kodiaq

Второе поколение этого семейного кроссовера разработано с акцентом на максимальную интуитивность управления и практичность в повседневном использовании.

Дизельные версии обладают отличной тягой на низких оборотах, что делает автомобиль прекрасным выбором для буксировки прицепов. Клиенты получают просторный салон с возможностью установки семи сидений и конкурентоспособную цену при европейском уровне качества.

Kia Sorento

Большой корейский SUV предлагает покупателям систему полного привода в сочетании с 199-сильным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Главным преимуществом модели является ее способность буксировать тяжелые грузы весом до 2500 километров, что значительно превосходит возможности гибридных аналогов. Трехрядная компоновка салона позволяет с комфортом разместить большую семью или перевезти объемный багаж.

Mercedes-Benz C-Class

Компактный бизнес-автомобиль пятого поколения идеально подходит для деловых поездок и длительных путешествий благодаря низкому уровню аэродинамических шумов.

На выбор предлагаются классические дизельные модификации или плагин-гибрид с запасом хода на электротяге до 115 километров. В ходе реальных тестов автомобиль продемонстрировал образцовую топливную экономичность, расходуя около 4,7 литра на сто километров пробега.

Audi A5

Новое семейство, пришедшее на смену популярной серии A4, предлагается в кузовах седан и универсал с надёжными четырёхцилиндровыми двигателями.

Автомобиль является отличным вариантом для дальних магистральных маршрутов благодаря продуманному рабочему месту водителя и сбалансированной эргономике. Машина оснащена одной из лучших систем адаптивного круиз-контроля, которая делает вождение в потоке максимально безопасным.

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