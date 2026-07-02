Почти не ломаются: какие японские авто лучшие на вторичном рынке

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с риском, однако некоторые японские модели практически гарантируют минимум хлопот для своего владельца. Эти транспортные средства завоевали доверие во всем мире благодаря своей способности безотказно работать в самых суровых условиях на протяжении многих лет.

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Вместо погони за мимолетными трендами и сложными цифровыми технологиями производители сосредоточились на максимальной прочности узлов и агрегатов. В представленном ниже списке автомобилей собраны марки, ставшие эталоном долговечности, поскольку каждый из этих вариантов демонстрирует превосходную износостойкость.

Как отмечает uamotors.com.ua, именно поэтому на вторичном рынке эти автомобили сохраняют высокую ликвидность и остаются приоритетным выбором для рациональных водителей.

Subaru Forester SJ

Этот кроссовер завоевал расположение водителей благодаря своим фирменным инженерным решениям и высокому уровню практичности.

Основные характеристики:

Автомобиль оснащен системой постоянного симметричного полного привода , обеспечивающей стабильность на любом дорожном покрытии и превосходную управляемость.

, обеспечивающей стабильность на любом дорожном покрытии и превосходную управляемость. Надёжность модели обеспечивают атмосферные двигатели серий FB20 и FB25, способные преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Mitsubishi Pajero IV

Настоящий ветеран бездорожья, который удерживает свои позиции благодаря классической рамной конструкции и проверенной временем системе полного привода.

Ключевые характеристики:

Наибольшую прочность демонстрируют 3,2-литровый дизельный двигатель, а также бензиновый агрегат конфигурации V6.

Простая по конструкции автоматическая коробка передач обладает колоссальным запасом прочности и существенно продлевает общий ресурс автомобиля .

. Внедорожник потребляет немало топлива, однако этот недостаток полностью компенсируется его бескомпромиссной проходимостью и выносливостью.

Honda CR-V

Один из самых популярных семейных кроссоверов в мире, предлагающий идеальный баланс между вместительностью салона и неприхотливостью в обслуживании.

Ключевые характеристики:

Главный секрет долговечности модели скрыт под капотом, где установлены знаменитые атмосферные двигатели K20 и K24.

Помимо технической надёжности, автомобиль отличается высоким уровнем универсальности, комфорта и эргономики, что делает его отличным транспортным средством для повседневного использования.

Lexus RX

Этот представитель премиум-сегмента доказывает, что роскошные автомобили также могут быть невероятно долговечными и практичными.

Основные характеристики:

Эта модель развенчивает стереотип о хрупкости дорогих автомобилей, демонстрируя образцовую износостойкость всех систем.

Наиболее безотказными на вторичном рынке считаются модификации, оснащенные классическим атмосферным двигателем V6, который практически не имеет слабых мест при условии регулярного технического обслуживания.

Toyota Land Cruiser 200

Настоящий титан автомобильного мира, которого большинство авто-экспертов и автолюбителей считают абсолютным лидером по критерию долговечности.

Ключевые характеристики:

Машина создана с огромным запасом прочности, имеет сверхмощную подвеску и рамную конструкцию, которая выдерживает регулярную эксплуатацию в условиях сурового бездорожья.

Благодаря чрезвычайно выносливым двигателям большого объема и прочной сборке этот внедорожник рассчитан на десятилетия службы без серьезных технических сбоев.

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