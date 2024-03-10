Лучшие авто на семь мест: рейтинг 2024 года

Семьи с несколькими детьми или люди, часто путешествующие с друзьями, знают, что найти просторный и комфортный автомобиль нелегко. Он должен быть не только большим, но и просторным, комфортным, безопасным и надежным.

Семиместные автомобили, как правило, предлагают высокий уровень практичности и хорошо подходят для путешествий или даже перевозки багажа. АutoСar поделился рейтингом лучших из них.

10. Mercedes GLB

Этот автомобиль довольно небольшой, поэтому обычно люди не ожидают увидеть там целых 7 сидений.

Сидения среднего ряда скользят вперед и назад, что позволяет обеспечить приличное пространство для взрослых. Но места, расположенные сзади, вероятно, рассчитаны только для детей.

9. Skoda Kodiaq

Kodiaq имеет большой салон и большой багажник для автомобиля, его цены и размера.

Единственное чего ему не хватает, это ширины, поэтому установить три детских сиденья рядом будет достаточно сложно.

8. Land Rover Discovery

Это большой и функциональный Land Rover, в котором царит атмосфера роскоши. Если у вас большая не только семья, но и бюджет, то приобрести его будет правильным решением.

Регулировать сиденья в авто можно даже дистанционно, с помощью специального приложения. Это не очень полезная функция, но приятная, если вы часто переставляете сиденье.

7. Peugeot 5008

Внедорожник среднего размера от Peugeot максимально использует владеющее пространство.

Хотя он не обеспечивает столько комфорта для пассажиров, как его конкуренты большего размера, он позволит разместить громоздкие детские кресла и удобно расположить вокруг них старших пассажиров.

6. Kia Sorento

Kia Sorento приобрел более премиальный вид по сравнению с тем, что был раньше.

Независимо от того, приобретаете ли вы дизельный, бензиновый гибрид или гибрид, который подключается к сети электропитания, вы получите просторный автомобиль и семь удобных сидений.

5. Land Rover Defender 130

Этот автомобиль позволит вам установить не семь, а целых восемь пассажирских сидений в один салон и не терять место в 400-литровом багажнике.

Но за эту емкость придется достаточно много заплатить. Кроме того, для автомобиля длиной 5358 мм будет не легко найти парковочное место.

4. Volkswagen Multivan

Автомобиль отличается своим интерьером. Просторный салон и модульность означают, что Volkswagen Multivan можно легко и без труда адаптировать к вашим потребностям.

Там достаточно места для семи взрослых, которые могут сидеть в комфорте на большом расстоянии друг от друга, а все задние сиденья скользят, откидываются, складываются и вращаются.

3. Dacia Jogger

В этом достаточно экономном и бюджетном транспортном средстве достаточно места для семи взрослых, хотя во время длительных поездок третий ряд лучше оставить детям.

Опуская или снимая все задние сиденья, вы получаете грузоподъемность 2094 литра, как у фургона.

2. Hyundai Santa Fe

Когда вам не нужно перевозить дополнительных людей, багажник Hyundai имеет исключительный объем – 571 литр, что увеличивается до 1649 литров, когда все сиденья сложены.

В целом в автомобиле более чем достаточно места для семи взрослых. При этом у нее достаточно плавная езда, что идеально для семейного транспорта.

1. Volvo XC90

Volvo XC90 – это самый лучший семейный автомобиль из всех, что сегодня есть на рынке. Он сочетает в себе отличную производительность, эффективность, просторный, хорошо оборудованный интерьер и низкие эксплуатационные расходы.

Даже если все сиденья используются, объем багажника составляет приличные 316 литров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие авто имеют самые удобные сиденья.

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