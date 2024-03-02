В каких авто самые удобные сиденья: эксперт назвал фаворитов

Комфорт во время поездки – это важный фактор, который многие учитывают при выборе автомобиля. Удобные сиденья делают путешествия более приятными, а также уменьшают усталость и риск возникновения проблем со спиной.

Автоэксперт и редактор Эндрю П. Коллинз для издания Тhe Drive поделился своим мнением о том, какие автомобили имеют самые лучшие и удобные сиденья. Читайте дальше, чтобы узнать, какие авто следует выбирать для долгих поездок.

Коллинз начал изучать вопрос удобства автомобильных сидений, когда заметил, что у его авто Honda Civic Type R начинало быть невозможно сидеть после 90 минут непрерывной езды. Автоэксперт отметил, что Civic – это отличный автомобиль с хорошими сиденьями, но они не будут лучшими для вашей спины, если водить каждый день.

Поэтому Коллинз, учитывая годы, что он провел тестируя разные автомобили, выделил те, которые приятно удивят вас удобством своих сидений.

Aston Martin DB11

Спортивный Aston Martin DB11 поражает не только своими динамичными характеристиками, но и изысканным интерьером. Сидения в этом авто отделаны высококачественной кожей, которую вы ожидаете увидеть в автомобилях королевского уровня.

Они обеспечивают отличную поддержку спины и боковых частей тела, а также комфорт во время длительных поездок.

Nissan Murano третьего поколения

Кроссовер Nissan Murano – это отличный выбор для семейных путешествий. Его сиденья просторные, правильно сбалансированные, мягкие и распределяют вес тела равномерно, уменьшая нагрузку на позвоночник. Благодаря этому даже продолжительные поездки не станут изнурительными.

Кроме того, они имеют широкий спектр регулировок, что позволяет водителю и пассажирам настроить под свои индивидуальные потребности. Nissan даже дали название этим сиденьям "сиденья нулевой гравитации".

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