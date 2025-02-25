Лучшие авто для высоких водителей: список

Комфорт водителя – один из ключевых факторов при выборе автомобиля. Это влияет на концентрацию за рулем, уменьшает усталость и, наконец, повышает уровень безопасности. Однако для высоких водителей найти удобное авто может быть непросто. Главное – иметь достаточно места для головы и ног, но не менее важны возможности регулировки сидения и руля, позволяющие адаптировать автомобиль под разный рост.

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К счастью, современные автомобили учитывают эти потребности. Большинство новых моделей, даже компактные автомобили и внедорожники, предлагают достаточно места для водителей ростом более 180 см. Эксперты обнародовали рейтинг лучших автомобилей для высоких людей.

Вместо того чтобы просто оценивать автомобили по пространству для головы и ног, аналитики iSeeCars учли еще пропорции человеческого тела, в частности длину туловища относительно общего роста.

Если вы высокого роста и выбираете автомобиль, эти рейтинги могут стать полезной отправной точкой. Однако лучший способ убедиться в комфорте – это личный тест-драйв. Никакие цифры не учтут всех деталей: положения за рулем, удобства управления мультимедийной системой или пространства для пассажиров. Поэтому перед покупкой стоит посетить автосалон и попробовать автомобиль в реальных условиях.

Кстати, большие пикапы и внедорожники, такие как Chevy Suburban или Ford Expedition, имеют еще и более просторные салоны, обеспечивая комфорт не только водителю, но и пассажирам.

Лучшие субкомпактные внедорожники для высоких людей:

Jeep Renegade;

MINI Countryman;

Nissan Kicks.

Лучшие компактные внедорожники для высоких людей:

Ford Bronco Sport;

Subaru Forester;

Ниссан Рога.

Лучшие среднеразмерные внедорожники:

Ford Bronco;

Chevrolet Traverse;

Jeep Wrangler Unlimited.

Лучшие крупные внедорожники:

Chevrolet Tahoe;

GMC Yukon;

Шевроле Suburban.

Лучшие компактные автомобили для высоких людей:

Nissan Versa;

FIAT 500L;

Hyundai ELANTRA.

Лучшие автомобили среднего размера:

Kia K5;

Hyundai SONATA;

Kia Optima.

Лучшие большие автомобили для высоких людей:

Kia K900;

Chevrolet Impala;

Nissan Maxima.

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