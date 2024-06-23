Лучшие авто для семейного отдыха: рейтинг с фото

Семейный автомобиль – это ценная покупка, к которой мы выдвигаем повышенные требования. Оно должно быть безопасным для маленьких детей и просторным для взрослых, иметь достаточно места для багажа и уметь хорошо экономить на горючем, ремонте и другом обслуживании.

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Эксперты издания Finance Yahoo составили список из пяти моделей, отвечающих всем самым высоким требованиям к семейному автомобилю. Именно их рекомендуют покупать тем, кто любит не просто поездки, а автопутешествия всей семьей.

Nissan Altima

Модель 2024 сочетает в себе пространство, комфорт и доступную цену. На 100 километров пути в городе она тратит 7,5 литра горючего, а на шоссе – 6 литров. Базовый двигатель в Nissan Altima имеет мощность 188 лошадиных сил и опциональный полный привод, этот автомобиль также имеет информационно-развлекательный экран большого размера и достаточно места для багажа. Кроме того, он оснащен достаточным количеством стандартных функций безопасности.

Hyundai Sonata

Выпущенная в 2024 году Sonata имеет новый элегантный внешний вид. Это автомобиль с просторным салоном и стандартными внутренними функциями. В зависимости от режима езды он расходует от 5 до 8,5 литров топлива на 100 км. По оценкам экспертов, обновленная модель обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, радует улучшенной системой освещения и имеет отличный интерьер. Кроме того, автомобили с базовым 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем теперь имеют возможность полного привода.

Kia K5

Kia K5 2025 с обновленным дизайном предлагает шикарный вид, особенно как для семейного седана. Большинство K5 имеют передний привод, но некоторые комплектации предлагают полный. Тратит эта модель 7-8 литров горючего на 100 км. А в салоне предлагает много места для ног даже на заднем сиденье и большой объем багажника. Автомобиль также имеет множество полезных стандартных функций, включая светодиодные фары, беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, а также систему предупреждения о перекрестном движении сзади.

Toyota Camry Hybrid

Классическая Camry стала полностью гибридной. Модель 2025 года приобрела элегантный вид внутри и снаружи. Расход топлива составляет в среднем 4,6-5,3 литра на 100 км и вы можете выбирать между передним и полным приводом. Просторный салон и двухзонный автоматический климат-контроль обеспечивают комфорт на любом сиденье, а информационно-развлекательный дисплей, оснащенный новейшим программным интерфейсом Toyota, не даст заскучать в дороге. Все модификации оснащены Apple CarPlay и Android Auto, а также разными функциями безопасности.

Honda Accord и Accord Hybrid

Полностью топливная и гибридная Honda Accord тратят от 5 до 7,5 литров горючего на 100 км пути. Модельный ряд 2024 года имеет просторный салон, вместительный багажник и приятные информационно развлекательные опции. Обновленная в прошлом году модель доступна только с передним приводом. Тем не менее, она неизменно обеспечивает плавность хода и получила отличную оценку от Национальной администрации безопасности дорожного движения США. В список функций безопасности входят экстренное торможение с обнаружением пешеходов, стандартное предупреждение о выходе из полосы движения и стандартный адаптивный круиз-контроль.

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