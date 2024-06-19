Украинцы массово интересуются дешевыми американскими машинами: что покупают
Эксперты назвали самые популярные американские б/у автомобили в Украине. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение дешевым машинам. Модели с пробегом из США ощутимо доступнее. Интересно, что доля электромобилей в статистике большая.
Об этом сообщает организация Укравтопром. Из 3,8 тысяч подержанных автомобилей, которые украинцы ввезли из США в мае 2024 года, 46% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 7%).
Дизельных машин ввезли всего 6%. А количество электрокаров составляет 34%.
Самые популярные б/у авто из США в Украине (май 2024 года):
- Tesla Model 3 – 396 шт.;
- Tesla Model Y – 311 шт.;
- Ford Escape – 279 шт.;
- Jeep Cherokee – 233 шт.;
- Volkswagen Passat – 224 шт.
За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Jeep готовит сразу несколько новых недорогих кроссоверов.