Лучшие авто для плохих дорог: подборка внедорожников

Плохое качество покрытия – проблема не только украинских дорог. Ямы и выбоины не добавляют комфорта при поездке и даже могут привести к повреждению авто.

Видео дня

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей для плохих дорог. По информации издания Drive, в топе – Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Mitsubishi Pajero Sport предлагает хорошую отдачу в качестве полноприводного универсала, но на сегодняшний день модель может выглядеть несколько устаревшей. Конкурентом Mitsubishi является Ssangyong Rexton, производимый в Южной Корее.

Isuzu MU-X и Toyota Fortuner удобны в управлении и тоже они достойны внимания, но заплатить за эти авто придется больше.

И, конечно, есть Ford Everest, который предлагает самые новые и безопасные функции.

Kia Sportage будет примерно такого же размера, как и Forester. Авто можно приобрести с эффективным дизельным двигателем, хотя SX+ и GT-Line с хорошими спецификациями получат 19-дюймовые колеса.

Также можно выбрать Sorento, но эксперты советуют избегать топового GT-Line с его 20-дюймовыми колесами. Есть несколько причин, почему следует избегать колес большого диаметра. Варианты с меньшим диаметром (например, 18-дюймовые колеса) дают более рыхлую боковину шины, которая может лучше поглощать удары и в целом обеспечивает лучшее качество езды. Они более устойчивы к повреждениям, а их замена стоит дешевле.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 лучших электромобилей, которые не опустошат банковский счет

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.