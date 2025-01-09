Лучшие авто для молодых водителей: рейтинг 2025 года

Поколения Z, или зуммеры, при выборе автомобиля руководствуются несколько иными критериями, чем предыдущие поколения. Согласно статистике, только 18% представителей этого поколения обращают внимание на бренд, тогда как для 36% главным фактором является топливная эффективность, а для 61% – цена.

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Именно поэтому, анализируя данные исследования за 2024 год и информацию о ценах от Car and Driver, изданием GOBankingRates был составлен рейтинг самых лучших автомобилей для поколения Z в 2025 году с акцентом на доступность и экономичность.

Шевроле Malibu

Chevrolet является лидером по количеству владельцев среди поколения Z в 20 штатах США, особенно на Среднем Западе и Юго-Западе. Наибольшую популярность имеет модель Malibu, занявшая восьмое место в рейтинге Insurify. Этот среднеразмерный седан отвечает основным требованиям зуммеров: доступная цена от 26 995 долларов (1 139 855 грн) и хорошая экономия топлива.

Honda Accord

Honda занимает второе место по популярности среди поколения Z, особенно на Восточном побережье. Accord, занявший второе место в рейтинге зуммеров, является практическим и экономичным выбором, подходящим для разных поколений. Интересно, что Accord входит в пятерку лучших автомобилей для бэби-бумеров (четвертое место), поколение X (третье место) и миллениалов (первое место). Начальная цена модели 2025 составляет 29 390 долларов (1 240 983 грн).

Honda Civic

Honda Civic – еще один удачный выбор для поколения Z, который предлагает отличное соотношение цены и качества. Эта модель является одной из самых популярных среди зуммеров. Начальная цена модели 2025 составляет 25 345 долларов (1 070 184 грн). Возможно, удастся сэкономить, приобретя модель 2024 года.

Toyota Camry

Toyota является лидером по количеству владельцев среди поколения Z в шести штатах преимущественно на Западном побережье. Toyota Camry, занявшая третье место в рейтинге зуммеров, также пользуется популярностью среди других поколений благодаря своей надежности и экономичности. Camry входит в тройку лидеров для беби-бумеров и поколения X (второе место) и миллениалов (третье место). Начальная цена модели 2025 составляет 29 835 долларов (1 259 773 грн).

Toyota Corolla

Если цена Camry выходит за рамки бюджета, следует обратить внимание на Toyota Corolla. Эта модель заняла пятое место среди поколения Z и известна своей безопасностью и надежностью. Начальная цена 2025: $23 460 (990 591 грн).

Nissan Sentra

Nissan пользуется популярностью среди зуммеров, особенно на Юге и в Делавере. Занявшая десятое место в рейтинге Sentra является самым доступным вариантом с начальной ценой 22 730 долларов (959 767 грн). Для тех, кто имеет больший бюджет, Nissan Altima (четвертое место) с начальной ценой 28 140 долларов (1 188 202) может быть более интересным вариантом.

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