Какое б/у авто выбрать: хорошие модели-гибриды

Гибридные автомобили продолжают завоевывать популярность среди автомобилистов благодаря своей экономичности и экологичности. Они обеспечивают снижение расходов на топливо, а также способствуют уменьшению выбросов в окружающую среду.

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Однако приобретение нового гибридного авто может быть недостижимым для многих из-за его высокой стоимости. К счастью, на рынке подержанных автомобилей доступны модели, сочетающие качество, современные технологии и приемлемую цену.

Эксперты назвали несколько таких авто, которые станут отличным выбором для тех, кто ищет надежное транспортное средство с гибридной технологией. Эти модели показывают, что экологичность и инновации могут быть доступны для каждого.

Специалисты отмечают, что гибридные автомобили предлагают значительную экономию топлива, позволяя проехать большее расстояние между заправками. Благодаря технологии рекуперации, позволяющей подзарядить аккумулятор во время торможения, гибриды становятся еще более эффективными.

Современный рынок предлагает широкий выбор гибридных моделей, включая те, которые могут проехать до 35 километров исключительно на электричестве, даже по более или менее доступной цене от 15 000 фунтов стерлингов (около 800 тысяч гривен). Многолетний опыт производства гибридных автомобилей позволил интегрировать эту технологию в разнообразные кузова, удовлетворяя потребности широкого круга потребителей.

Рейтинг доступных б/у гибридов:

Renault Clio E-Tech Hybrid

Hyundai IONIQ

Toyota C-HR

Volkswagen Golf GTE

Форд Kuga PHEV

Honda Jazz

Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid Techno

Автомобиль является убедительным выбором для тех, кто ищет эффективный и стильный супермини. Несмотря на то, что модель пятого поколения выглядит очень похожей на четвертое, она испытывает премиальное чувство как внутри, так и снаружи.

Вы получаете хорошо оборудованную кабину с качественными материалами и современными технологиями, включая Apple CarPlay и Android Auto, а также ряд элементов управления климатом.

Его гибридная силовая установка сочетает в себе 1,6-литровый бензиновый двигатель с двумя электродвигателями – один для колес и помощи в ускорении, а другой – для поддержки стоп-старта и рекуперативного торможения.

Hyundai IONIQ 1.6 GDi Hybrid Premium SE

Этот автомобиль продается с 2016 по 2022 год и выделяется как чрезвычайно универсальный выбор на рынке подержанных гибридов – он так же популярен среди водителей такси, как и среди семей, благодаря своему просторному дизайну и практичному отверстию багажника в стиле хэтчбека.

Все модели имеют адаптивный круиз-контроль, задние парковочные датчики, камеру заднего вида и информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном.

Багажник объемом 443 л делает его практичнее хэтчбеков традиционной формы.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Excel

Это компактный кроссовер с камерой заднего вида и восьмидюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы.

К этому соотношению цена-качество добавляет отличная репутация Toyota по надежности. Японский бренд производит гибриды уже десятилетиями, так что успел усовершенствовать формулу.

Вы можете выбрать ту же 1,8-литровую бензиновую гибридную систему, которая есть у Prius и Corolla, или более мощную 2,0-литровую систему, что заметно быстрее разгоняется.

Volkswagen Golf GTE

Golf Mk7 был одной из самых популярных версий этого общепринятого имени благодаря разумному сочетанию практичности, качества, технологий, производительности.

Эта версия GTE имеет 1,4-литровый бензиновый двигатель и электромотор мощностью 102 л.с., благодаря чему общая выходная мощность составляет 204 л.с.

Внутри авто смотрится так же особенно. Стандартное оснащение включает в себя сенсорный экран информационно-развлекательной системы, двухзонный климат-контроль и датчики парковки.

Этот Golf имеет батарею емкостью 8,7 кВт/ч, что означает, что он проедет примерно 20-30 миль на электроэнергии между зарядками, помогая вам снизить расходы на топливо.

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line

Кроме спортивного стиля и обивки из искусственной замши, вы также получаете электрорегулировочные сиденья, камеру заднего вида, подогрев передних и задних сидений и панорамный люк.

2,5-литровый бензиновый двигатель может показаться не столь экономным, но поскольку PHEV может проехать до 35 миль на аккумуляторе, официальные показатели экономии топлива составляют 202 мили на галлон (235 литров на 100 км). Конечно, это полностью зависит от того, как вы им управляете – полностью используйте мощность системы в 225 л.с., и вы будете тратить больше бензина.

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid EX

Вертикальная форма Honda Jazz и просторный салон делают его разумным выбором для молодых семей, которым нужна максимальная универсальность, но он также популярен среди пожилых водителей благодаря своей доступности.

Это небольшой автомобиль, но вы можете легко разместить детский велосипед за передними сиденьями. 304-литровый багажник вряд ли можно назвать малым.

1,5-литровой бензиновой гибридной системой лучше всего управлять спокойно, где автоматическая коробка передач CVT чувствует себя наиболее стабильно. Jazz четвертого поколения – это модель, предназначенная только для гибридов, поэтому рассчитывайте на 60 миль на галлон (3,92 l/100 km), независимо от комплектации, которую вы выбираете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших автогибридах, которые могут получить безумную популярность в 2025 году.

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