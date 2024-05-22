Какие недорогие машины оказались экономичнее, чем обещали производители

В новом исследовании проверили расход топлива популярных автомобилей. Нас интересуют недорогие машины, которые в реальности оказались даже экономичнее, чем изначально обещали производители.

Экспериментом занялись специалисты Австралийской автомобильной ассоциации (Australian Automobile Association, AAA). И, по информации Car Expert, пришли к интересным выводам.

Не секрет, что автопроизводители прибегают к лабораторным замерам, чтобы объявить о наиболее привлекательном (то есть низком) расходе топлива. Но неровности дороги, погода и условия трафика всегда вносят коррективы в реальные цифры.

Реальный расход топлива современных автомобилей:

Kia Cerato (бензин) 6,7 л/100 км (экономичнее на 10%);

Volkswagen Tiguan (бензин) 6,7 л/100 км (экономичнее на 13%);

Ford Everest (дизель) 7,1 л/100 км (экономичнее на 1%).

В реальных условиях повседневного дорожного движения специалистам удалось выяснить реальные показатели. Автомобили в списке продемонстрировали себя лучше других машин.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Kia готовит целый табун новых автомобилей, каждый из них порадует низкой ценой и ярким дизайном.