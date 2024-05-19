Лучше держаться подальше: какие люксовые автомобили невыгодно покупать в 2024 году

Премиум-бренд не всегда является синоним качества. Некоторые модели принесут больше проблем, чем удовольствия: запчасти редкостные, обслуживание дорогостоящее, а роскошные материалы отделки салона, конечно, впечатляют, но толку приносят мало, особенно если оснастка под капотом откровенно посредственна.

Часто люкс-производители предлагают минимальные технологические обновления и умеренную производительность, что не оправдывает цену. Специалисты рассказали, от каких авто следует держаться подальше, ведь они будут очень невыгодной инвестицией.

Jaguar

У Jaguar традиционно есть две проблемы: надежность и стоимость перепродажи.

Владельцы Jaguar часто жалуются на проблемы с электропитанием и пневматической подвеской, добавил автомобильный эксперт Блейк Шоу.

"Ягуары также имеют тенденцию обесцениваться быстрее, чем некоторые из их конкурентов в классе люкс. Это значит, что потребители могут увидеть значительное падение стоимости в течение короткого периода", – подчеркнул Горонга.

Maserati

Чтобы понять основную причину, почему следует избегать покупок Maserati, достаточно просто посмотреть на ценник. Специалисты говорят, что бренд совершенно не оправдывает свою заоблачную цену.

Maserati действительно потрясающие и обладают мощным двигателем, но эти модели теряют ценность быстрее, чем все конкуренты. Также вызывает беспокойство качество интерьера и развлекательной системы, которое может не соответствовать ожидаемым стандартам по такой цене.

"Высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт в сочетании с начальной ценой приобретения могут сделать Maserati менее привлекательным вариантом для осознающих долгосрочные расходы", – отметил Горонга.

Alfa Romeo

Alfa Romeo, безусловно, роскошная, но проблем с ней не избежать. Конечно, вы хотите быть уверены, что ваша поездка высокого класса будет идеальной, однако эксперты подчеркивают, что эти модели не отличаются надежностью.

По словам Шоу, многие люди особенно жаловались на спортивную Alfa Romeo Giulia. Основная критика касается надежности электроники. Владельцы говорят, что питание и электроника не работают должным образом, что часто означает высокие первоначальные затраты на ремонт.

Land Rover

Эксперты говорят, что уровень амортизации Land Rover достаточно высок, что влияет на стоимость перепродажи.

Хотя Land Rover производит автомобили высокого класса, низкая надежность и дорогостоящий ремонт могут со временем сделать их менее привлекательными.

Чтобы проиллюстрировать это, Шоу указал на Land Rover Discovery. "Несмотря на то, что он известен своими внедорожными возможностями, автомобиль сталкивается с проблемами надежности пневматической подвески, электроники и качества сборки", - подчеркнул эксперт.

Aston Martin

Доступность и затраты на техническое обслуживание являются двумя основными причинами не покупать Aston Martin, независимо от того, насколько вы считаете себя Джеймсом Бондом.

"Aston Martin находится на вершине роскоши и производительности, что сопровождается высокими затратами на обслуживание", – рассказал Горонга.

Cadillac

Если бы надо было выбирать, какая одна марка станет олицетворением роскоши, это несомненно был бы Cadillac.

"Хотя Cadillac пытался изменить свой имидж, некоторые из его моделей быстро теряют ценность и не всегда отвечают высоким стандартам роскоши и производительности, установленным его европейскими и азиатскими конкурентами", – подчеркнул Шоу.

"Cadillac добился огромных успехов в технологиях и дизайне, но есть и подводные камни. В то время как новые модели улучшились, модели прошлых лет испытывают проблемы с электроникой и надежностью двигателя", – отметил Джо Гиранда, директор по продажам и маркетингу CFR Classic.

Линкольн

В период своего расцвета модели Lincoln были почти идеальны, олицетворяя роскошь, качество и практичность. Однако производитель не шел в ногу со временем.

"Несмотря на усилия по ребрендингу и модернизации, компания все еще пытается удержать свои позиции на конкурентном рынке роскоши. Однако стоимость перепродажи не выдерживает конкуренции", – резюмировал Гиранда.

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