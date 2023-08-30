Logan, Sandero, Duster: выбираем самые дешевые б/у авто от 2000 долларов

По-настоящему бюджетным автомобиль становится только когда попадает на вторичный рынок. Но что если изначально машина создавалась доступной? Получаем самые дешевые б/у авто, которые можно себе позволить.

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OBOZREVATEL проверил цены на популярные модели Renault и Dacia бюджетного сегмента на рынке подержанных автомобилей с пробегом. Все предложения очень привлекательные для ограниченного бюджета.

Дешевые б/у авто в Украине от 2000 долларов:

Renault Logan;

Renault Sandero;

Renault Duster.

Renault Logan

Седаны и универсалы, которые расходятся как горячие пирожки. Состояние у всех разное, но рабочие экземпляры начинаются с $2000. Надежность – ничего особенного, но в содержании машины очень дешевы.

Renault Sandero

Хэтчбек, который не так востребован в сравнении с Logan. При этом машины на вторичке дороже – от $4000. Получается, что и автомобиль компактнее, и багажник меньше, а цена выше по причине ограниченного спроса и не такой хорошей ликвидности.

Renault Duster

Бюджетный кроссовер – это любимец украинской публики. Машины дешевые, но дороже других в списке – от $7000. Однако лучше доплатить и рассматривать экземпляры следующей ценовой категории. Кроссовер доступный, но в ремонте не такой дешевый.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, недорогой кроссовер Peugeot для большой семьи выехал на дороги.