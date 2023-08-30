Недорогой кроссовер Peugeot для большой семьи показали в сети до премьеры. Фото

Недорогой кроссовер Peugeot 5008 для 2024 модельного года показали в сети до премьеры. Это практичный автомобиль для большой семьи, который сменил поколение и проходит дорожные испытания.

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О новинке стало известно Motor1. На данный момент кузов оклеен плотной камуфляжной пленкой. Из-за этого рассмотреть дизайн в деталях невозможно. Однако заметно, что внешность нового Peugeot 5008 третьего поколения скорее будет эволюционной.

Конечно, появится новая наружная светотехника и крупные воздухозаборники с хромированным декором. Однако большой семейный кроссовер Peugeot останется узнаваемым и органично впишется в обновленный модельный ряд.

Салон по-прежнему будут предлагать в семиместном исполнении. В оснащении появятся новые позиции и свежая версия информационно-развлекательной системы.

Покупатели смогут купить Peugeot 5008 3 поколения с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. Но впервые в истории модели предложат и полностью электрический вариант с запасом хода более 400 км.

Дебют ожидается в 2024 году. Тогда же новинка отправится в продажу.

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