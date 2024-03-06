Культовая модель Dodge с мощным мотором опять подешевела. Фото

Культовая модель Dodge Challenger сегмента маслкаров сильно подешевела и сравнялась в цене с простыми бюджетными автомобилями. Даже несмотря на то, что американский спорткар оснащен мощным двигателем и ярко выглядит.

Детали сообщает Carscoops. В США дилеры Dodge предлагают модель Challenger с большими скидками. Базовая цена модели теперь составляет 23 800 долларов. Меньше, чем просят за обыкновенные маломощные кроссоверы Honda и Toyota.

Конечно, за такую небольшую сумму нельзя купить маслкар со знаменитым двигателем V8. Но под капотом все равно довольно примечательный мотор V6 мощностью 303 л.с.

Ранее стало известно, что производитель снизил цены на эту модель. Спецпредложение коснулось базовой модели Dodge Challenger SXT, что сделало знаменитый маслкар очень привлекательной покупкой. С учетом скидки такой автомобиль стоил немногим более 30 000 долларов.

Но дилеры ввели дополнительные скидки, чтобы снизить цену еще сильнее. По всей видимости, эта акция – часть прощания с моделью, производство которой прекратилось в 2023 году. Преемника уже показали, это электромобиль. Хотя ДВС тоже будут предлагать покупателям.

OBOZ.UA уже показал новейший Dodge Charger 2025 со стильным дизайном и мощными силовыми установками на любой вкус.