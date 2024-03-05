Полный привод, бензин и электро: недорогой Dodge Charger 2025 рассекретили официально

Новый Dodge Charger 2025 модельного года полностью рассекретили официально. Маслкар окажется недорогим соперником Ford Mustang, но предлагает на выбор два кузова и целую россыпь силовых установок – и бензиновых, и электрических.

Мощный автомобиль Dodge отправится в продажу до конца 2024 года. Производитель уже показал долгожданную модель с фото и подробностями на своем сайте.

Автомобиль ранее неоднократно выезжал на дороги для завершающей стадии ходовых испытаний перед премьерой серийной машины. Дизайн модели почти полностью был рассекречен, но тайна все равно осталась. Dodge Charger 2025 года доступен в кузовах купе и седан.

Авто очень похоже на концепт, который в свое время взбудоражил публику. Новый Dodge Charger заменит в линейке сразу две машины, ведь модель Challenger (во всяком случае, на данный момент) покинет рынок.

Электрическая модификация Dodge Charger Daytona получила несколько силовых установок мощностью 496 и 670 л.с. Оба варианта двухмоторные и полноприводные. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения.

Ранее сообщалось, что других версий в линейке не появится. Теперь же стало известно, что бензиновый ДВС тоже предложат покупателям. Но не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил.

Цена Dodge Charger пока неизвестна. Но базовый бензиновый маслкар будет стоить около 30-35 тысяч долларов, в то время как за электрокар будут просить не менее 50 000 долларов.

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