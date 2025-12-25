Куда сможет проехать водитель? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения является залогом безопасности и взаимопонимания на дороге, ведь они упорядочивают движение транспортных потоков. Особую роль в этой системе играют дорожные знаки, которые указывают водителю на разрешенные траектории, ограничения и возможные опасности. Умение правильно считывать комбинации знаков вместе с дополнительными табличками позволяет избегать штрафов и аварийных ситуаций в сложных городских условиях.

Пренебрежение графическими указаниями часто приводит к пробкам или непредсказуемым маневрам, угрожающим жизни окружающих. Именно поэтому регулярное тестирование собственных знаний помогает поддерживать высокий уровень водительского мастерства и уверенности за рулем.

Новое интересное задание на проверку знаний дорожных знаков предложили на ютуб-канале "По правилам". В центре внимания оказался перекресток, к которому подъехал белый автомобиль, имея перед собой четыре возможных варианта для маневра: движение прямо, поворот налево, направо или разворот в обратном направлении.

Тест на знание ПДД

Главный вопрос теста заключается в том, куда именно разрешено проехать водителю, если событие происходит в обычный будний день.

Варианты ответов:

Только прямо Прямо и в обратном направлении Направо и налево Только в обратном направлении Прямо, направо и налево Все направления разрешаются

Для правильного решения задачи необходимо проанализировать установленную на перекрестке комбинацию из трех знаков. Сверху расположен достаточно известный знак 3.1 "Движение запрещено", который накладывает ограничения на перемещение транспортных средств в определенных направлениях. Однако его действие не является абсолютным, поскольку оно корректируется специальными информационными табличками, расположенными ниже под основным знаком.

Первая табличка под знаком — это символ 7.3.3 "Направление действия", который указывает, что запрет касается именно поворотов направо и налево. Соответственно, по логике только этого сочетания, водитель имел бы право ехать прямо или разворачиваться. Однако ситуация становится сложнее из-за наличия еще одной таблички, которая встречается на дорогах значительно реже и часто вводит в заблуждение даже опытных автомобилистов.

Речь идет о табличке 7.4.1 "Время действия", которая обозначает действие основного знака исключительно в выходные и праздничные дни. Этот элемент является ключевым для правильного ответа, ведь он ограничивает действие запрета конкретными временными рамками. Таким образом, вся группа знаков вместе сообщает водителю, что поворачивать направо или налево нельзя только в выходные, тогда как в другое время эти направления остаются свободными.

Поскольку в условиях задания четко указано, что водитель движется в "обычный будний день", действие запрещающих знаков автоматически аннулируется.

Ответ на тест по ПДД

Это означает, что водитель белого автомобиля имеет право выбрать любое из предложенных направлений без каких-либо ограничений. Правильным ответом является вариант номер шесть.

