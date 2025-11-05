Куда разрешено проехать? Тест на знание ПДД

Зеленый сигнал светофора в целом означает, что водитель может продолжить движение в любом направлении, говорят нам ПДД. Однако, некоторые знаки могут устанавливать определенные ограничения в таких ситуациях.

Сможете ли вы правильно сопоставить все сигналы, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В условиях задачи мы видим серое авто, которое подъехало к перекрестку. Его водитель может выбрать, ехать ему прямо, повернуть налево, направо или развернуться. Внимательно изучите обстановку и скажите, какие из этих направлений разрешены для него:

налево и в обратном направлении; налево и направо; прямо и в обратном направлении; только налево; направо, налево и в обратном направлении; все направления разрешены.

Первое, на что мы обращаем внимание в любой дорожной ситуации, это светофоры. Перед нашим перекрестком он установлен, значит перекресток является регулируемым. Более того, для водителя из условий задачи горит именно зеленый свет. Это означает, что он теоретически может ехать дальше без остановки в любом направлении.

Однако, рядом со светофором мы видим также несколько знаков. Знак 2.3 "Главная дорога" на решение этой задачи не влияет, поэтому его можем проигнорировать.

А вот под ним висит знак 4.6 "Движение направо или налево". Именно он является решающим в этой ситуации. Он позволяет продолжать движение в двух указанных направлениях. При этом он не запрещает также и разворот. То есть знаки на этом перекрестке запрещают только движение прямо. Проехать таким образом нельзя, даже несмотря на зеленый сигнал светофора. Ведь согласно пункту 8.3 действующих ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество лишь перед дорожными знаками приоритета.

Достаточно ли нюансов мы учли, чтобы дать ответ на эту задачу? На самом деле, нет. Еще нужно присмотреться к положению автомобиля на дороге. Он находится в крайней левой полосе движения. А пункт 10.4 требует, чтобы перед поворотом водитель заблаговременно занял соответствующее крайнее положение на дороге. Это означает, что повернуть направо водитель здесь не сможет из-за места, где находится его авто. Выполнять такой маневр из левой полосы правилами запрещено.

Таким образом, для продолжения движения у нашего водителя есть только две возможности – он может повернуть налево или развернуться. Правильным является первый вариант ответа.

