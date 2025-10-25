Какой разворот разрешен? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения, особенно в отношении маневров вроде разворота и поворота, является критическим для безопасности всех участников движения. Неправильный выбор траектории может привести к авариям, блокированию трафика или штрафам.

В ситуациях с временными знаками водители часто путаются, игнорируя приоритеты, что увеличивает риски на перекрестках. Понимание различий между запретом поворота налево и разрешением на разворот помогает избежать ошибок. Кроме того, правильное применение ПДД способствует плавному потоку транспорта и уменьшению стресса за рулем.

Тест на знание ПДД

На YouTube-канале "По правилам" опубликовали тест на знание ПДД, посвященный теме начала движения и изменения направления.

В задании желтый автомобиль подъезжает к перекрестку с включенным левым поворотником и планирует развернуться. Водителю предлагаются две траектории:

А – разворот перед перекрестком,

Б – непосредственно через перекресток.

Перед перекрестком стоит временный знак на желтом фоне "Поворот налево запрещен" (3.23). Участникам нужно выбрать правильный вариант среди четырех:

Вариант разворота А. Вариант разворота Б. Оба варианта разрешаются. Оба варианта запрещаются.

Временный знак запрещает только поворот налево на перекрестке, но не влияет на разворот. Согласно ПДД, маневр разворота через перекресток (траектория Б) полностью разрешен, если нет других ограничений. Водитель должен обеспечить безопасность, включить поворотник и убедиться в отсутствии препятствий. Такой разворот является стандартным и не нарушает правил, несмотря на запрет поворота.

Относительно траектории А – разворота перед перекрестком – она также не запрещена. Главное условие: достаточная видимость, обзор и осторожность, чтобы не мешать другим транспортным средствам. ПДД разрешают разворачиваться вне перекрестка, если это не создает аварийной ситуации. Таким образом, оба варианта маневра являются законными.

Правильный ответ на тест

Это вариант 3: оба разворота разрешаются.

Понимание нюансов помогает избежать штрафов и повышает безопасность на дорогах. Рекомендуется пересматривать подобные задания для лучшей подготовки. Поэтому OBOZ.UA и предлагает пройти еще один тест по ПДД относительно очередности разъезда.

