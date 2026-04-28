Куда проедет водитель? Тест на знание ПДД

Оказавшись на перекрестке, водитель не всегда может выбрать любое направление для продолжения движения – в действующих ПДД существует целый перечень соответствующих ограничений. Насколько хорошо вы в них ориентируетесь, поможет проверить тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Условия задачи предлагают вам определить, в каком направлении может проехать водитель синего авто. Перед ним лежит четыре опции: направо (А), вперед (Б), налево (В) и развернуться и поехать назад (Г). Какие из них разрешены правилами? Вот варианты ответа:

только направление В; только направление Г; направления А и Б; все направления, кроме В; все направления разрешены; все направления запрещены.

В первую очередь здесь нужно обратить внимание на то, что перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. На светофоре горит красный сигнал, который запрещает движение во всех направлениях. Но вместе с этим в дополнительной секции включена зеленая стрелочка, которая позволяет движение в показанном направлении. В данном случае – это поворот налево, а вместе с ним и разворот.

Но кроме светофора на перекрестке висят знаки. Знак 2.3 "Главная дорога" на эту ситуацию не влияет. А вот знак 3.23 "Поворот налево запрещен" – еще как. Он запрещает движение в направлении, в котором это движение позволяет зеленая стрелочка.

И как в этой ситуации должен поступать водитель? Ответ содержится в пункте 8.3 действующих ПДД. Он гласит, что сигналы светофоров (кроме желтого мигающего) имеют преимущество перед знаками приоритета. То есть требования запрещающих знаков сигналы светофора не отменяют.

Соответственно, в этой ситуации водитель синего автомобиля должен выполнять требования дорожного знака 3.23 "Поворот налево запрещен" и не может проехать по направлению В. Разворот же этот знак не запрещает. Ну а проехать прямо или направо запрещает уже красный сигнал светофора.

Вот и получается, что из четырех направлений на этом перекрестке в данной ситуации разрешается только разворот. Правильным является второй вариант ответа.

