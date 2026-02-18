Куда можно проехать Тест для опытных водителей

Если водитель в условиях города будет поворачивать, куда ему заблагорассудится, он точно создаст аварийную ситуацию и подвергнет себя штрафу. Чтобы выполнять все маневры и выбирать направление движения правильно, необходимо постоянно освежать соответствующие знания по ПДД.

Видео дня

И именно этому посвящен тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно поставить себя на место водителя красного авто и определить, какие из трех предложенных ему направлений движения (прямо, налево и назад) разрешаются правилами. Варианты ответа, куда он может проехать, следующие:

только прямо; прямо и в обратном направлении; прямо и налево; налево и в обратном направлении; только налево; только в обратном направлении.

Решить эту задачу можно, отталкиваясь от дорожных знаков, расположенных перед перекрестком, к которому подъехал водитель. Начнем с того, что ближе к водителю – это знак 3.1 "Движение запрещено". Под ним мы видим табличку 7.3.2 "Направление действия". Они работают вместе и указывают на то, на перекрестке водителю запрещается продолжать движение налево.

Но запрещает ли этот же знак выполнить разворот – он также выполняется с поворотом налево? На самом деле, нет. Поскольку разворот происходит в пределах перекрестка, то знаком разворот не запрещается.

Все, что нам осталось, это разобраться с направлением движения прямо. В теории, его мог бы запретить расположенный чуть дальше знак 5.32.1 "Тупик". Но этот знак относится к группе информационно-указательных и он ничего не запрещает, а лишь информирует о том, что дорога впереди не имеет сквозного проезда, то есть ведет в тупик. Следовательно, двинуться в этом направлении водитель имеет право, хотя далеко он и не заедет.

Таким образом, в этой ситуации водителю разрешено проехать прямо и развернуться в обратном направлении. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какая траектория поворота разрешена водителю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.