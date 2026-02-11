Какая траектория поворота разрешена? Тест на знание ПДД
Было бы хорошо, если бы на дороге можно было выполнять повороты по своему усмотрению. Однако ПДД требуют делать это по строго определенным траекториям – так маневр становится максимально безопасным для всех участников движения.
Но сможете ли вы выбрать правильную траекторию и ничего не нарушить? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". В нем вам нужно определить, какой риант поворота направо разрешается выбрать водителю зеленого авто:
- траекторию поворота 1;
- траекторию поворота 2;
- обе траектории разрешаются;
- обе траектории запрещаются.
Итак, в условиях задачи мы видим зеленую легковушку, которая подъехала к перекрестку. Ее водитель включил правый световой указатель, чем предупредил о намерении повернуть. Между тем, для поворота ему предлагаются две траектории. Траектория 1 – это поворот на полосу для движения маршрутных транспортных средств, что обозначено соответствующим дорожным знаком и дорожной разметкой. После этого водитель должен сразу перестроиться на обычную полосу. А траектория 2 – это поворот сразу на обычную полосу без заезда на полосу для маршрутных транспортных средств.
Как известно, эта полоса, заезд на которую является ключевым нюансом в нашей задаче, имеет свои особые условия передвижения. На ней запрещается движение и остановка других транспортных средств. Однако, если эта полоса отделена прерывистой линией дорожной разметки, то на эту полосу разрешается заезжать в случае остановки у правого края для посадки или высадки пассажиров, а также разрешается заезжать перед поворотом направо и в месте выезда на дорогу с такой полосой. Это регулируется пунктом 17.2 действующих ПДД.
Кроме того, нужно учесть, что пункт 10.5 правил указывает, что поворачивая направо, вы должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. А в нашем случае это будет траектория 1, которая водителю правилами разрешается. Таким образом, правильным является первый вариант ответа на эту задачу.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушит ПДД, выполнив разворот.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.