Куда можно продолжить движение? Вопрос для водителей с экзамена

Чтобы водитель понимал, куда он может продолжить движение по дороге, нужно очень хорошо знать значение всех дорожных знаков с исключениями, особенностями и нюансами. Проверить, насколько хорошо вы помните соответствующий раздел ПДД, поможет тест.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами белый автомобиль, подъехавший к светофору. Технически водитель может поехать дальше прямо, повернуть налево или направо либо развернуться и продолжить движение в обратном направлении. Но все ли из этих вариантов доступны ему в соответствии с ПДД? Выберите правильный вариант из предложенных:

прямо и направо; только прямо; прямо, направо и в обратном направлении; налево и в обратном направлении; только налево; все направления разрешены.

Первое, на что обращаем внимание на любом перекрестке, – это, конечно же, светофор. В нашей задаче он присутствует, поэтому сверяемся с его сигналом. Если бы на нем горел красный, то все направления были бы запрещены. Но нашему водителю повезло подъехать на зеленый сигнал.

Однако движение на данном перекрестке регулируется не только светофором. Мы также видим рядом с ним знак из группы предписывающих знаков – знак 4.4 "Движение прямо или направо". Поскольку, согласно действующим ПДД, работающий светофор отменяет только знаки приоритета, этот знак остается в силе, какой бы сигнал ни горел.

Однако это еще не означает, что все остальные направления в данной ситуации запрещены. Нужно помнить, что для многих знаков есть свои исключения или особенности. Наш знак разрешает движение только прямо или направо. Его действие не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам, и распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.

Итак, посчитаем, сколько проезжих частей мы видим на рисунке. Правильный ответ – две. Чтобы легче понять, как определять количество проезжих частей, просто запомните, что они разделены разделительными полосами. И иногда эти полосы могут быть не нарисованы, а обсажены растительностью – травой или даже деревьями.

Таким образом, получается, что наш знак запрещает поворот налево или разворот только на первом перекрестке, где водителю как раз предлагается проехать направо. На следующем перекрестке ограничения знака уже не действуют.

И именно поэтому на следующем перекрестке водитель может как повернуть налево, так и развернуться. Вообще в этой ситуации ему разрешены все четыре направления для дальнейшего движения. Но помните, что перед любым маневром нужно заранее включить соответствующий поворотник.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробное объяснение, когда нужно включать поворотники на кольцевой развязке.

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