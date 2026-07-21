Когда нужно включать поворотники на кольцевой развязке и за что грозит штраф: разъяснение для водителей

Водителям в Украине напомнили о правилах использования поворотников на перекрестках с круговым движением. Несмотря на распространенные споры, требования четко определены в Правилах дорожного движения.

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Неправильное использование поворотников может привести к штрафу. OBOZ.UA публикует разъяснения на основе ПДД Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях

Когда нужно включать поворотники

Согласно пункту 9.2 Правил дорожного движения, водитель обязан подавать сигналы поворотниками перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом или разворотом. В то же время сам по себе въезд на кольцевую развязку не считается поворотом, поэтому если автомобиль движется по своей полосе без изменения направления, включать левый поворотник не нужно.

Во время движения по кольцевой развязке сигнал обязателен при перестроении — перед сменой полосы необходимо включить соответствующий поворотник. Зато перед выездом с кольца водитель должен обязательно подать сигнал правого поворота, ведь этот маневр приравнивается к повороту направо.

Важное правило безопасности

Пункт 9.4 ПДД подчеркивает, что сигнал поворота не должен вводить в заблуждение других участников движения. Это означает, что включать указатель поворота без намерения выполнить маневр запрещено. Водителям рекомендуется руководствоваться не привычкой, а реальной обстановкой на дороге, чтобы избегать аварийных ситуаций.

Какой штраф предусмотрен

За неправильное использование поворотников предусмотрена административная ответственность. Согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил использования предупредительных сигналов наказывается штрафом.

На сегодняшний день его размер составляет 510 гривен.

OBOZ.UA также предлагает водителям тест, который проверит их знания по проезду перекрестков.

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