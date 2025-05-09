Куда можно продолжить движение? Тест по ПДД для опытных водителей

Движение по автомобильным дорогам возможно не во все стороны – такая диверсификация потоков позволяет делать автомобильные пути в городах более безопасными и удобными. Но знаете ли вы все требования ПДД, регулирующие направления движения?

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Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Вопрос, на который в нем нужно ответить, таков: куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля.

На картинке с условиями задачи мы видим красную легковушку, которая оказалась на перекрестке. А также четыре желтых стрелки, которые указывают потенциально возможные направления дальнейшего движения. По каким из них позволяют продолжить движение действующие ПДД:

только прямо; прямо и обратно; направо и налево; налево и обратно; только в обратном направлении.

Первое, на что следует обратить внимание в этой ситуации, это дорожные знаки, установленные на изображенном перекрестке. Знак 2.1 "Дать дорогу" важную роль в данной ситуации не играет. А вот знак 4.6 "Движение вправо или влево" поможет дать правильный ответ. Он позволяет на перекрестке продолжать движение направо или налево, но также и не запрещает разворот. То есть, в этой ситуации знак не разрешает движение только прямо.

Значит ли это, что все остальные предложенные направления разрешены? Когда речь идет о повороте или развороте влево, то да. А вот с поворотом направо возникает определенный нюанс. Как можно заметить, дорога имеет две полосы для движения в каждом направлении и водитель красного автомобиля подъехал к перекрестку, находясь в крайней левой полосе. А это значит, что пунктом 10.4 действующих ПДД ему запрещается поворот налево.

Следовательно, водитель из изображенного положения не может продолжить движение прямо и направо. Зато может повернуть налево и развернуться. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, какая траектория движения разрешается водителю.

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