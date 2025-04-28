Какая траектория движения разрешена: тест по ПДД, в котором легко запутаться

Траектория движения по дорогам не всегда зависит исключительно от желания водителя. Разрешенные направления достаточно жестко регламентируются знаками и дорожной разметкой, определенными в ПДД.

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Сможете ли вы сориентироваться в непростой ситуации, где нужно определить разрешенную траекторию движения, определит тест от YouTube-канала "За! Правилами". Вам нужно внимательно посмотреть на изображение с заданием и ответить, куда сможет проехать водитель.

Итак, мы видим красную легковушку, которая подъехала к разветвлению дорог с двумя перекрестками. На каждом водителю предлагается две траектории. Задача предлагает определить, по каким из них он может продолжить движение:

все, кроме В; траектории А и В; траектории А и Г; все, кроме Б; траектории Б и В; все траектории запрещаются.

Чтобы сориентироваться в этой ситуации, нужно хорошо знать запретительные знаки. Они ограничивают движение на определенных участках и не разрешают некоторые маневры.

На изображении с заданием таких знаков сразу два. На ближнем рядом со знаком 2.3 "Главная дорога" размещен также знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Именно он не дает водителю разрешения выполнить левый поворот. Также при решении этой задачи нужно учесть, что действие этого знака распространяется только на перекресток, перед которым он установлен. А еще этот знак не запрещает разворот. Следовательно, траектория Б в данном случае запрещается знаком, а траектория А разрешена.

А на следующем перекрестке мы видим знак 3.24 "Разворот запрещен". Он прямо запрещает траекторию В. В то же время, как и с предыдущим перекрестком, действие этого знака распространяется только на это пересечение дорог. Следовательно, знак, расположенный ближе к водителю, не ограничивает выполнение левого поворота на следующем перекрестке. А значит, траектория Г здесь разрешена.

Правильным вариантом ответа является третий. Водитель может продолжить движение по траекториям А и Г.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда может продолжить движение маршрутка.

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