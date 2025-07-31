Куда можно продолжить движение? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения является краеугольным камнем безопасности на дороге, а понимание значения дорожных знаков – абсолютно критичным для каждого водителя. Недооценка даже одного символа может привести к серьезным последствиям, ведь каждый знак несет важную информацию, регулирующую движение транспорта.

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Правильная интерпретация дорожных знаков позволяет водителям принимать обоснованные решения, избегать опасных ситуаций и придерживаться установленных правил. Для проверки и углубления этих знаний, канал "По правилам" предлагает новые интересные тесты.

Тест по ПДД

На этот раз водителям предлагается разобраться в ситуации с грузовым автомобилем, который остановился на перекрестке.

Вопрос звучит так: Куда разрешается продолжить движение водителю грузового автомобиля? Для ответа предлагается несколько вариантов:

Только прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Слева и справа. Все направления разрешены.

Анализ дорожной ситуации

На перекрестке, к которому подъехал грузовой автомобиль, водителю предлагается три возможных направления движения. Прежде всего, внимание привлекает светофор: на нем горит зеленый сигнал, который, как известно, разрешает движение во всех направлениях. На этом этапе все кажется простым, но важно помнить, что светофор отменяет лишь знаки приоритета. Синий дорожный знак, установленный на этом перекрестке, не относится к этой категории.

Подсказка к тесту по ПДД

Расшифровка знака 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей" – мы видим изображение грузового автомобиля и стрелочку, указывающую прямо. Это может озадачить водителей, вызвав вопрос: разрешено ли грузовикам двигаться только прямо, или, возможно, движение прямо наоборот запрещено? На самом деле ни то, ни другое. Этот знак относится к группе информационно-указательных знаков, а именно – знак 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".

Главная особенность знака 5.31.1 заключается в том, что он не предписывает и не запрещает. Его функция – показать рекомендуемое направление для движения грузовых автомобилей. То есть, в этой конкретной ситуации водителю грузовика рекомендуется продолжить движение прямо.

Ответ на тест по ПДД

Поскольку светофор разрешает движение во всех направлениях, а знак является лишь рекомендательным, водитель грузового автомобиля имеет право проехать в любом из предложенных направлений.

Таким образом, правильным вариантом ответа является номер 5 – "Все направления разрешены".

Этот тест еще раз напоминает о важности глубокого понимания ПДД и различения между знаками, которые обязывают, и теми, которые только информируют или рекомендуют.

OBOZ.UA ранее публиковал задание о правилах обгона на дороге.

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