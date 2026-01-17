Куда может проехать авто? Тест на знание ПДД

От правильного выбора водителем направления зависит безопасность дорожного движения. Но сможете ли вы определить, куда может, а куда не может проехать авто в полном соответствии с требованиями ПДД?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами красное авто, которое движется по городу. Вам нужно определить, в каком направлении оно может продолжить движение из заданной точки – проехать прямо, повернуть налево или развернуться. Вот варианты ответа на эту задачу:

только прямо; прямо и налево; налево и в обратном направлении; прямо и в обратном направлении; только налево; все направления разрешены.

Конечно, чтобы дать правильный ответ, в первую очередь здесь нужно обратить внимание на дорожные знаки. Один из них – это знак 3.53 "Конец жилой зоны". Сразу скажем, что он здесь большой роли не играет. Просто дает понять, что, повернув налево, водитель заедет в жилую зону. На ответ этот факт не влияет никак.

Зато знаки 1.26 "Двустороннее движение" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта" в данном случае являются решающими. Первый предупреждает, что впереди дорога с двусторонним движением, а второй указывает, какое именно расстояние осталось до начала такой дороги.

Из этой комбинации следует, что, проехав прямо, через 300 метров водитель окажется на дороге с двусторонним движением. Соответственно, сейчас он движется по дороге с односторонним движением, а значит разворачиваться здесь ему точно нельзя – в таком случае он начнет двигаться по встречной полосе, что является нарушением. Получается, что прямо ехать красной машине здесь можно, а разворачиваться – нет.

Осталось разобраться с поворотом налево. На изображенном участке нет знаков или разметки, которые запрещали бы повернуть налево. Но нужно обратить внимание, что водитель находится в крайней правой полосе, а пункт 10.4 действующих ПДД запрещает поворот, если водитель не занял соответствующее крайнее положение.

Таким образом, получается, что в этой ситуации водитель может только продолжить движение прямо. Правильным является первый вариант ответа.

