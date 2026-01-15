Кто нарушает правила, выполняя разворот? Тест на знание ПДД

Железнодорожный переезд является зоной максимально повышенной опасности, а разворот – едва ли не самым рискованным маневром на дороге. А сможете ли вы выполнить разворот в зоне переезда, не нарушив требований ПДД?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На картинке с заданием видим белое и синее авто, которые приблизились к путям. Водитель синего планирует развернуться без заезда на рельсы, а водитель белого – пересечь железную дорогу, развернуться и поехать в обратном направлении. Ваша задача – определить, кто нарушит правила в этой ситуации. Вариантов ответа четыре:

нарушает водитель белого автомобиля; нарушает водитель синего; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Перед тем, как приступить к решению задачи, обратите внимание, что нарушение правил на железнодорожных переездах карается законом особенно жестко. Поэтому будьте очень внимательны в этой задаче.

Итак, главный вопрос в этом случае – это, будет ли нарушением разворачиваться неподалеку от переезда? Для этого откроем пункт 10.7 действующих ПДД, который содержит перечень мест, где разворачиваться запрещается. Железнодорожный переезд в нем идет первым пунктом. Но обратите внимание, что речь идет только о развороте непосредственно в пределах железнодорожного переезда. Разворачиваться до или после него правила не запрещают.

Значит, в этой ситуации ни водитель белой, ни водитель синей машины нарушителями не станут. Правильным является четвертый вариант ответа.

