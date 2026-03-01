УкраїнськаУКР
Кто за кем проедет перекресток? Интересное задание по ПДД в Украине

Знание Правил дорожного движения – это не просто требование для сдачи экзамена, а ежедневная необходимость для безопасности на дороге. Даже простая на первый взгляд ситуация может вызвать трудности, если не учесть все нюансы. Особенно это касается взаимодействия автомобилей и велосипедистов.

Подобные тесты помогают лучше понять логику ПДД и научиться быстро принимать правильные решения. Предлагаем разобрать интересное задание, которое часто вызывает споры среди водителей.

Кто за кем проедет перекресток? Интересное задание по ПДД в Украине

Кто за кем проедет этот участок?

  1. Синее авто, красное, велосипедист;
  2. Велосипедист, синяя машина, красная машина;
  3. Красное авто, велосипедист, синее;
  4. Синее авто, велосипедист, красное;
  5. Велосипедист, красное авто, синее;
  6. Красное авто, синее, велосипедист.

Объяснение

Автомобиль, который выезжает с прилегающей территории, обязан уступить дорогу всем участникам движения, движущимся по проезжей части. То есть красное авто должно уступить дорогу и велосипедисту, и синему автомобилю.

Водитель синего автомобиля, выполняя разворот, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся прямо. А велосипедист движется именно прямо, поэтому имеет преимущество.

Велосипедист является полноправным участником дорожного движения и движется прямо, не меняя направления. В этой ситуации он имеет приоритет перед синим автомобилем и тем более перед красным, который выезжает с прилегающей территории.

Итак, первым проедет велосипедист, вторым – синее авто, а последним – красное.

Правильный ответ – 2.

