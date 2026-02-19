Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

На первый взгляд эта дорожная ситуация кажется простой и безопасной, ведь все автомобили движутся без резких маневров. Однако именно в таких, казалось бы, обычных обстоятельствах часто скрываются нарушения правил.

Видео дня

Именно поэтому тесты по ПДД являются чрезвычайно полезными – они учат мыслить быстро и логично в реальных дорожных условиях. Регулярное решение подобных задач помогает лучше ориентироваться в ситуациях на дороге и уменьшает риск опасных ошибок.

Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной ситуации?

водитель синего грузовика; водитель зеленого автомобиля; водитель белого бензовоза; водитель бензовоза и синего грузовика; никто не нарушает правил.

Объяснение

Имеем участок дороги с тремя полосами движения в одном направлении. Синий грузовик движется по правой полосе прямо. Зеленый легковой автомобиль едет по средней полосе также прямо. Белый бензовоз с включенным левым указателем поворота выполняет опережение, выезжая на крайнюю левую полосу.

На первый взгляд кажется, что все действуют безопасно. Водитель зеленого автомобиля движется по средней полосе, возможно, опережая синий грузовик. Водитель синего грузовика просто продолжает движение по своей полосе – никаких нарушений здесь нет.

А вот с бензовозом ситуация другая. Согласно пункту 11.6 Правил дорожного движения, на дорогах, имеющих три или более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево или разворота.

Бензовоз очевидно относится к транспортным средствам массой свыше 3,5 тонны. Следовательно, выезд на крайнюю левую полосу для опережения является нарушением.

Если скорость впереди идущего автомобиля его не устраивает, водитель бензовоза должен действовать иначе: обратить внимание водителя зеленого автомобиля, например, коротким сигналом света фар. После этого легковой автомобиль должен занять правую полосу, освободив среднюю для опережения.

Итак, правильный ответ – вариант №3: водитель белого бензовоза нарушает правила.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой надо было определить, какое ТС может двигаться с наибольшей скоростью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.