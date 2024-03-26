Разрешена ли остановка? Непростая задача по ПДД для новичков и опытных водителей

Неукоснительное соблюдение ПДД всеми участниками движения – основной залог безопасности на дорогах. Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках и при обгоне. Однако важно знать все нюансы, в том числе и по правильным местам остановок.

Попытайтесь проверить знания с помощью интересного теста. Может водитель авто остановиться в указанном месте?

Условия задачи

Разрешено ли водителю синего автомобиля остановиться в этом месте?

Разрешено Запрещено

Объяснение

Прежде всего следует разобраться с определением понятия "остановка". Согласно пункту 1.10 ПДД, остановка – прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или больше, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или погрузки (выгрузки) груза, выполнения требований ПДД (предпочтения в движении, выполнения требований регулировщика, сигналов светофора и т.п.).

Пункт 15.9 ПДД четко устанавливает, что остановка запрещена:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 ПДД);

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки напротив бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а если их нет – ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст помехи работающим технологическим транспортным средствам;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или остановившийся объезд транспортного средства;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

На изображении мы указано, что место предполагаемой остановки синего автомобиля именно перед железнодорожным переездом, но остановка запрещается непосредственно на железнодорожном переезде.

Правильный ответ

Следовательно, в этой ситуации остановка водителю синего автомобиля разрешена.

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