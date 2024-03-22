Кто проедет первым сложный регулируемый перекресток: задача с ПДД, которая ставит в тупик многих

Правила проезда перекрестков являются краеугольным камнем безопасности автомобильного движения. Но сможете ли вы легко определить, кто именно должен уступить дорогу в сложной ситуации так, чтобы не нарушить правила дорожного движения?

Посмотрите на картинку ниже. На ней вы видите, как на перекрестке встречаются три машины и мотоцикл. Водители белого и желтого автомобилей, а также мотоциклист намерены двигаться прямо, а синего – поворачивать налево. Кто из них будет иметь право проезда первым в заданной дорожной ситуации?

Если водитель на этом перекрестке не будет знать кто кому должен дать дорогу, это может замедлить движение и даже создать аварийную ситуацию. Поэтому полагаться на опыт других участников движения не стоит, нужно самостоятельно разобраться.

Итак, сначала разберемся со знаками. Они указывают на то, что синий и белый автомобиль двигаются по главным дорогам, а желтый и мотоцикл – по второстепенным. Следовательно, водитель желтой машины и мотоциклист точно должны будут уступить. Их из дальнейшего разбора исключаем.

А дальше в ситуацию с двумя водителями на главных дорогах вступает в силу правило препятствия справа. Оно обязывает водителя дать дорогу приближающемуся транспортному средству, если оба авто находятся в одинаковых условиях. Препятствия здесь нет у водителя синего авто. Так что он выполнит свой разворот первым. За ним проедет водитель белого. А напоследок по правилу правой руки разъедутся желтая машина и мотоцикл. Мотоциклист в этом случае проедет первым.

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