Кто проедет перекресток? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения является критически важным для безопасности каждого участника процесса, ведь даже секундная задержка или неправильное решение на перекрестке могут привести к трагическим последствиям. Особого внимания требуют ситуации, когда движение координирует регулировщик, поскольку его жесты часто путают водителей, привыкших доверять только светофорам.

Видео дня

Умение мгновенно считывать сигналы позволяет избежать создания заторов и опасных аварийных ситуаций в сложных дорожных условиях. Понимание приоритетности команд на дороге – это фундамент водительского мастерства, который проверяется в экстремальных обстоятельствах.

На популярном YouTube-канале "По правилам" водителям предложили разобрать сложную задачу по теме "Регулирование дорожного движения".

Задания по ПДД

В центре внимания оказался перекресток, к которому одновременно приблизились два транспортных средства: красный автомобиль, намеревающийся повернуть налево, и желтый, планирующий поворот направо. Ситуация осложнена тем, что на объекте работают как светофоры, так и регулировщик, который стоит с руками, вытянутыми в стороны.

Нужно выбрать один из четырех вариантов ответа на вопрос "Водитель какого автомобиля может проехать перекресток в показанной ситуации?"

Только водитель красного автомобиля Только водитель желтого автомобиля Оба водителя могут проехать Оба водителя не могут проехать перекресток

На видео можно заметить включенную дополнительную секцию светофора, которая обычно позволяет поворот, однако именно здесь кроется главная ловушка теста. Для правильного ответа необходимо четко знать иерархию средств регулирования дорожного движения.

Согласно пункту 8.8 ПДД Украины, сигнал регулировщика, когда его руки вытянуты в стороны (или опущены), означает полный запрет движения для всех транспортных средств, находящихся со стороны его груди или спины. В приведенной схеме оба водителя оказались именно в такой позиции: регулировщик стоит к ним грудью или спиной. Это означает, что красная машина ни при каких обстоятельствах не может начать маневр налево, пока жест не изменится.

Что касается желтого автомобиля, ситуация кажется неоднозначной из-за зеленой стрелки светофора, позволяющей поворот направо. Однако пункт 8.3 Правил четко указывает, что сигналы регулировщика имеют абсолютное преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков. Итак, пока полицейский стоит в запрещающей позе, любые разрешительные огни светофора теряют свою силу и становятся недействительными для выполнения.

В итоге, единственным правильным ответом является вариант №4: ни один из водителей не имеет права на проезд в этой ситуации.

Оба автомобиля должны остановиться и ждать смены сигнала регулировщика, игнорируя светофор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.