Кто нарушит правила? Тест на знание ПДД

Проезд круговых перекрестков может быть непростой задачей даже для опытных водителей, что уж говорить о тех, кто только сел за руль. Именно поэтому все положения ПДД, касающиеся движения по кольцу, нужно регулярно освежать в памяти.

И с этим вам поможет тест, опубликованный на YouTube-канале "За! Правилами". Перед нами фрагмент кругового перекрестка, с которого хотят съехать, повернув направо, водители желтого и красного авто, и на который должна заехать синяя машина, также выполнив правый поворот. Ваша задача: тщательно изучить ситуацию и сказать, водитель какого автомобиля при этом нарушит правила? Вот варианты ответа:

водители желтого и красного автомобилей; водитель синего авто; синего и красного; только водитель красного; только водитель желтого; все нарушат правила.

Итак, о том, что мы имеем дело именно с круговым перекрестком, в данной ситуации свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение". Теперь нужно разобраться с действиями каждого водителя в этой ситуации, чтобы определить, кто нарушает, а кто – нет.

Начнем с синей машины – ее водитель заезжает на кольцо, поворачивая направо. Но при этом авто находится не в крайнем правом, а в крайнем левом положении на проезжей части. В целом это считается нарушением. Но пункт 10.4 действующих ПДД содержит исключение: соответствующее крайнее положение перед поворотом занимать не обязательно, если осуществляется поворот для въезда на перекресток, где организовано круговое движение. Итак, заезжать на такой перекресток можно с любой полосы – водитель синего авто не является нарушителем.

А вот водители желтой и красной машины съезжают с кольца, тоже поворачивая в правую сторону. Они должны при этом руководствоваться пунктом 10.5, в котором говорится, что поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. В соответствии с этим пунктом, водитель желтого автомобиля выбрал неправильную траекторию поворота направо – выполнив его, он окажется в левой полосе, в то время как правая абсолютно свободна. То есть желтый водитель правила все же нарушает.

Остается лишь водитель красной машины. Он поворачивает направо, но при этом движется в левой полосе. Но в том же пункте 10.5 ПДД говорится, что выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не установлено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа. Соответственно, красный водитель тоже нарушителем не считается.

Таким образом, единственным, кто действует вопреки требованиям ПДД, в этой ситуации является водитель желтого авто. Правильный ответ на эту задачу – пятый.

