Кто проедет перекресток при этом сигнале? Тест на знание ПДД

Ситуации, когда на дорогу выходят регулировщики, случаются не так часто, но, скажем, в периоды блэкаутов без них не обойтись. Поэтому вам стоит прямо сейчас освежить в памяти те пункты ПДД, которые объясняют жесты регулировщика на дороге.

Для этого пройдите тест, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На предложенном изображении мы видим перекресток, на котором стоит регулировщик с разведенными в стороны руками. С правой стороны к нему подъехал автобус, который далее намерен повернуть налево, с левой – красное авто, движущееся прямо, сзади мы видим такси, водитель которого включил правый сигнал поворота, а спереди – зеленую легковушку также с включенным правым поворотником. Ваша задача: определить, кто из них сможет проехать на этом перекрестке, не нарушив Правил. Вот какие мы имеем варианты ответа:

зеленый и желтый автомобили; зеленый и красный; автобус и красный автомобиль; автобус и желтый; только красный автомобиль; только автобус.

Перекресток, на котором стоит регулировщик, не является регулируемым, так что в любом случае его жесты являются указанием для водителей. А чтобы расшифровать его сигнал, нужно обратиться к пункту 8.8 действующих ПДД. В нем указано, что в случае, когда руки регулировщика вытянуты в стороны, либо же опущены или правая рука согнута перед грудью, это означает:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Это означает, что желтое и зеленое авто должны остановиться на этот сигнал в любом случае. Тогда как водителю автобуса, как и водителю красной машины разрешается проехать прямо или повернуть направо. Водитель автобуса при этом хочет повернуть налево, следовательно для него такая поза регулировщика тоже означает сигнал "стоп". А вот красная легковушка запланировала поворачивать направо, а значит ее водитель может в этой ситуации продолжить движение.

Итак, из всех водителей на этом перекрестке, проехать его прямо сейчас может водитель красного авто. Правильным является пятый вариант ответа.

