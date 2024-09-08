Кто проедет перекресток последним: задание на знание ПДД

Действующие ПДД Украины очень тщательно регулируют проезд перекрестков. Все потому, что те являются зоной повышенной опасности и тут нужно вести себя строго в соответствии с установленными требованиями..

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Чтобы проверить свои знания в этой сфере, воспользуйтесь тестом, опубликованным TikTok-блогом "А ты знаешь ПДД?". При этом задача имеет небольшой подвох – чтобы решить ее, нужно определить, кто проедет перекресток последним.

По условиям задачи, на перекрестке встречаются четыре автомобиля. Светофора перед ними нет, поэтому они должны иначе определить порядок проезда. Подумайте и ответьте, водитель какой машины двинется последним:

зеленой; фиолетовой; коричневой; красной.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно определить, равнозначен перекресток или нет? Знак "Уступи дорогу", размещенный на нем, указывает, что мы имеем дело с пересечением главной и второстепенной дорог. На главной дороге находятся водители красной и зеленой машины, а значит, они в этой ситуации имеют приоритет.

Разъехаться между собой они должны в соответствии с пунктом 16.12 действующих ПДД – так называемым правилом препятствия справа, регулирующим поворот на равнозначных дорогах. Согласно этому правилу, первым перекресток должен проехать красный автомобиль. А зеленый двинется следующим.

Поскольку коричневая и фиолетовая машины находятся на второстепенной дороге, они проедут перекресток в последнюю очередь. При этом отсутствие светофора заставляет их также руководствоваться правилом препятствия справа. Согласно ему, водитель коричневой машины должен уступить дорогу водителю фиолетовой.

Таким образом, правильный вариант ответа здесь четвертый. Последним перекресток проедет водитель коричневого авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил пользования дополнительной секцией светофора.

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