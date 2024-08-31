Кто проедет перекресток первым: отгадайте и проверьте знания по ПДД

Далеко не все перекрестки на наших путях регулируемые. В таком случае, чтобы проехать их, приходится руководствоваться не указаниями светофора или знаками, а правилами ПДД.

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Но хорошо ли вы помните соответствующие требования? В Tiktok-блоге "А ты знаешь ПДД?" появилась задача именно на такие знания.

По условиям на нерегулируемом Т-образном перекрестке равнозначных дорог встречаются три автомобиля – синий, красный и зеленый. Водитель зеленого дальше едет прямо, а водители синего и красного намерены поворачивать. Кто из них проедет перекресток первым? Несмотря на то, что участников ситуации трое, вариантов ответа дается всего два

водитель синего авто проедет первым; водитель красного авто проедет первым.

Согласно пункту 13.11 ПДД, на перекрестках с равнозначными дорогами водитель должен пропустить движущееся справа от него транспортное средство. Именно этим правилом и следует руководствоваться водителям в указанной ситуации.

Зеленое авто точно имеет препятствие справа – это синяя машина, поэтому оно точно не проедет первым. Что касается красного авто, все не так просто – препятствия справа у него нет. Как же быть в такой ситуации? Согласно действующим ПДД, уступить дорогу должна та машина, которая хочет изменить траекторию своего движения.

А вот у водителя синего авто на траектории движения нет никаких препятствий. Он может свободно повернуть направо. А значит, именно он может проехать перекресток первым. Затем проедет зеленая машина, которую будет пропускать красное авто, и поовернет в этой ситуации последним. Таким образом, правильный вариант ответа – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил разворота на перекрестке.

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