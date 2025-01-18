Кто проедет перекресток первым и последним? Запутанная задача по ПДД

Проезд нерегулируемых перекрестков – ответственная задача для любого водителя. Здесь очень важно соблюдать требования действующих ПДД, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Видео дня

Проверить свои знания можно с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Задачей в нем является определить, какие автомобили проедут перекресток первым и последним.

На изображении с условиями мы видим серый микроавтобус, водитель которого планирует ехать прямо, грузовик, поворачивающий налево, белый автомобиль, который тоже сигнализирует о левом повороте, и желтую машину, которая поворачивает направо. Вот какие варианты ответов есть в этом тесте:

желтый и белый – первый, грузовик – последний; серый – первый, желтый с белым – последние; желтый – первый, белый – последний; грузовик – первый, серый – последний; серый – первый, белый – последний; белый – первый, серый – последний.

Ситуацию на перекрестке усложняет то, что на нем нет не только светофора, но и отсутствуют какие-либо знаки. Это может означать, что мы имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог и водителям придется разъезжаться по правилу препятствия справа.

Однако, если посмотреть на картинку внимательно, то можно заметить, что дороги на самом деле не равнозначны. Желтый автомобиль выезжает с грунтовой дороги, которая считается второстепенной по отношению к асфальтированной. Это значит, что водитель желтого авто должен уступить всем остальным водителям и проехать последним.

Остальные водители действительно должны руководствоваться правилом препятствия справа. Такого препятствия в этой ситуации не имеет водитель серого микроавтобуса, ведь желтый автомобиль с правой стороны от него стоит на второстепенной дороге и пропускает остальные машины. Когда серый проедет перекресток, право проехать появится у водителя грузовика, а дальше желтый и белый автомобиль могут проехать перекресток одновременно, поскольку их траектории не пересекаются.

Таким образом, правильным является второй вариант ответа. Первым перекресток проедет серый автомобиль, а последними будут водители желтой и белой машин.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрую задачу на проезд водителями кругового перекрестка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.