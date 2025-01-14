Кто нарушает правила? Хитрый тест на знание ПДД

Проезд кругового перекрестка регулируется отдельными правилами, которые должен знать каждый водитель. Но насколько хорошо вы помните все соответствующие требования ПДД ?

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Проверить себя вы можете с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Задача достаточно проста – нужно определить, кто из водителей нарушает правила проезда кругового перекрестка.

На изображении можно увидеть синий автомобиль, водитель которого планирует повернуть направо, красный автомобиль, который едет через перекресток прямо, и желтую машину, которая сигнализирует, что будет выполнять разворот. Кто из водителей нарушает правила? Вот варианты ответа, кто является нарушителем:

Водитель красного автомобиля Водитель синего Водитель желтого Желтого и синего Красного и синего Все водители нарушают правила

О том, что в задаче речь идет именно о круговом перекрестке, свидетельствует знак 4.10, который мы видим на изображении. Он также указывает направление движения на этом перекрестке.

Теперь нужно обратить внимание на направление движения, которое избрал для себя водитель желтого авто. Оно противоречит указанию знака, ведь машина планирует развернуться против изображенных на нем стрелок.

При этом красное и синее авто, которые планируют, соответственно, въехать в круг и съехать с него, выполняют маневр не из нужного крайнего положения. Но пункт 10.4 действующих ПДД позволяет это, если съезд проходит на перекрестке с круговым движением – на него можно въезжать с любой полосы. Как и съезжать с него – на это указывает уже пункт 10.5.

То, что водитель красного автомобиля не включил указатель поворота, может показаться нарушением. Но это не обязательно при въезде на круговой перекресток.

Таким образом, нарушитель на изображении только один. И это водитель желтого авто. Правилен третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить нарушителя движения под знаком "Дорога для автомобилей".

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