Кто проедет перекресток первым и последним? Задание для водителей

Задачи по ПДД на порядок проезда перекрестков встречаются чуть ли не в каждом экзамене на получение водительского удостоверения. И это не случайность, ведь, находясь за рулем, вы будете проезжать пересечения дорог ежедневно по несколько раз.

Насколько вы к этому готовы, как хорошо умеете определять порядок проезда перекрестков, поможет определить тест, который составили авторы YouTube-канала "За! Правилами". Ваша задача – тщательно изучить ситуацию на перекрестке, где встретились два трамвая – желтый и красный – что прямо движутся навстречу друг другу, зеленое авто, которое едет прямо, а также синяя и розовая легковушки, водители которых поворачивают налево. А потом ответить, кто проедет этот перекресток первым, а кто – последним. Вот варианты ответа:

трамваи первые, синий автомобиль последний; трамваи первые, зеленый автомобиль последний; розовый автомобиль первый, трамвай последний; красный трамвай первый, зеленое авто последнее; зеленый автомобиль первый, синий автомобиль последний; розовый автомобиль первый, зеленый автомобиль последний.

Для начала обратим внимание, что перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Однако на нем установлены знаки приоритета – именно они помогут дать правильный ответ.

Итак, в соответствии со знаками 2.3 "Главная дорога" и табличками 7.8 "Направление главной дороги", на главной находятся красный трамвай, а также синий и розовый автомобили. Поскольку они пребывают в равнозначных условиях, разъехаться им поможет пункт 16.12 действующих ПДД. Он предусматривает, что на равнозначных дорогах водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Также, согласно этому пункту, на перекрестках равнозначных дорог трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами.

Все это вместе означает, что первым здесь точно проедет красный трамвай. Все потому что он имеет преимущество над всеми остальными участниками ситуации. За ним проедет водитель розового автомобиля, поскольку он является препятствием с правой стороны для водителя синего, который, в свою очередь, сможет проехать перекресток третьим.

Теперь нужно правильно развести два оставшихся транспортных средства. Желтый трамвай и зеленое авто тоже должны руководствоваться требованиями пункта 16.12. Согласно ему преимущество будет иметь именно трамвай – он проедет перекресток четвертым. Соответственно, последним двинется водитель зеленой машины.

Итак, первым здесь будет красный трамвай, а последним – зеленое авто. Таким образом, правильным является четвертый вариант ответа.

