Кто проедет перекресток первым? Хитрая задача по ПДД

Перекресток – это одно из самых сложных мест на дороге, где часто возникают аварии из-за непонимания правил дорожного движения. Чтобы избежать неприятностей на практике, важно регулярно рассматривать разные дорожные ситуации.

Когда на перекрестке есть светофор или знак "главная дорога", все понятно. Поэтому test_pdr.ua предлагают вам решить нетипичную тестовую задачу для того, чтобы проверить, насколько хорошо вы помните ПДД.

Кто проедет этот перекресток первым?

А. Водитель белого автомобиля;

Водитель белого автомобиля; Б. Водитель синего автомобиля.

Эта задача довольно сложная, ведь мы не видим ни знаков приоритета, ни светофоров, ни регулеровщика. Но на самом деле ответ гораздо проще, чем вы думаете.

Поскольку дорожные знаки не указывают нам на то, какая из дорог является главной, значит они равнозначны. В таком случае водители должны курироваться правилом 16.12, которое также известное, как правило правой руки.

16.12

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Итак, верный ответ А.

Однако помните, если на дороге вы встречаете рельсовое транспортное средство, то оно всегда имеет первоочередное право проезда на перекрестке, независимо от наличия светофора, знаков приоритета и правила правой руки.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу по знанию сигналов регулятора.

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