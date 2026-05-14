Кто проедет перекресток первым, а кто – последним? Тест по ПДД

На нерегулируемых перекрестках со знаками приоритета водителю важно правильно определить порядок разъезда между автомобилями, которые находятся в равных условиях. В этом тесте по ПДД нужно выяснить, какой автомобиль имеет право проехать перекресток первым, а какой должен сделать это последним.

Такие задания хорошо тренируют внимательность, знание знаков и умение применять правило "препятствия справа" в реальной дорожной ситуации. Поэтому определите очередность проезда.

Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой – последним?

Красный – первый, грузовой – последний. Белый – первый, грузовой – последний. Белый и зеленый – первые, грузовой – последний. Зеленый – первый, грузовой – последний. Зеленый – первый, белый – последний.

Объяснение

На изображении имеем перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Грузовой и красный автомобили поворачивают налево, а белый и зеленый автомобили движутся прямо.

Прежде всего нужно определить тип перекрестка. Он является нерегулируемым, поскольку не оборудован светофорами. Также видно, что дороги на этом перекрестке не являются равнозначными, ведь установлены знаки приоритета.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находятся белый и красный автомобили. Следовательно, независимо от направления движения, их водители имеют преимущество перед водителями грузовика и зеленого автомобиля, которые движутся по второстепенной дороге.

Между собой белый и красный автомобили находятся на равнозначных дорогах. Так же на равнозначных дорогах между собой находятся грузовой и зеленый автомобили.

В такой ситуации нужно руководствоваться пунктом 16.12 Правил дорожного движения – правилом "препятствия справа". По этому правилу водитель красного автомобиля имеет преимущество перед водителем белого автомобиля. В то же время водитель зеленого автомобиля имеет преимущество перед водителем грузовика.

Итак, правильный порядок разъезда такой: сначала проедет красный автомобиль, затем белый, после него – зеленый. Последним перекресток проедет водитель грузового автомобиля.

Правильный ответ – вариант 1: красный автомобиль проедет первым, грузовой – последним.

