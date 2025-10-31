Кто проедет перекресток первым, а кто – последним? Тест на знание ПДД

Проехать перекресток безопасно – ответственная и важная задача для каждого водителя. Чтобы хорошо с ней справиться, нужно неукоснительно соблюдать все соответствующие требования ПДД.

А насколько хорошо вы помните пункты Правил, регулирующих проезд перекрестков? Проверить свои знания можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". Задание в нем весьма непростое, ведь на предложенном перекрестке встретились два трамвая, грузовик-бензовоз с включенным проблесковым маячком и легковушка. Трамвай №1 поворачивает направо, трамвай №2 – налево, легковушка тоже сигнализирует о левом повороте, а бензовоз едет прямо. Вам нужно ответить, кто в этой ситуации проедет первым, а кто – последним. Вот варианты ответа:

трамвай – первый, красный автомобиль – последний; грузовой автомобиль – первый, красный – последний; трамвай 1 – первый, трамвай 2 – последний; грузовик – первый, трамваи – последние; красный автомобиль – первый, трамвай 2 – последний; трамвай 1 – первый, красный автомобиль – последний.

Перекресток, на котором сложилась эта ситуация, не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Впрочем, здесь установлены дорожные знаки приоритета, которые помогут определить правильный порядок разъезда. Речь идет о знаках 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога". Согласно этим знакам на главной дороге находятся трамвай, грузовой автомобиль и красный легковой автомобиль.

Следовательно, поскольку трамвай №2 находится на второстепенной дороге, его водитель в этой ситуации вынужден будет всех пропустить. Преимущество перед другими транспортными средствами трамваи имеют только при условии пребывания на равнозначных дорогах. В других ситуациях должны придерживаться установленного приоритета. Таким образом, становится очевидным, кто проедет в этой ситуации последним.

Между тем, правило о преимуществе рельсового транспорта над нерельсовым и станет решающим в определении того, кто проедет этот перекресток первым. Даже проблесковый маячок, включенный на бензовозе, не повлияет на эту ситуацию. Ведь этот маячок имеет оранжевый цвет, а значит не дает преимущество в движении, а лишь служит для привлечения внимания или предупреждения об опасности.

Таким образом, первым в этой ситуации проедет трамвай №1, а последним – трамвай №2. Правильным вариантом ответа на эту задачу является третий.

