Кто проедет перекресток на лесной дороге первым? Задание по ПДД

Передвижение по автомобильным дорогам в городе существенно облегчают знаки и светофоры, расположенные повсеместно – водители хорошо ориентируются, кто куда должен двигаться и кого пропускать. Но что говорят ПДД по поводу ситуации, когда две машины встретились на перекрестке лесных дорог?

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Тест на знание этого нюанса появился в Telegram-канале "А ты знаешь ПДД?" Чтобы дать правильный ответ на него, нужно определить очередность проезда автомобилей, встретившихся на пересечении двух дорог посреди леса.

Посмотрите внимательно на картинку. Вы видите, как к перекрестку приближаются белая легковушка и синий внедорожник. На пересечении дорог перед ними нет никаких знаков. Попытайтесь определить, кто должен проехать первым в этой ситуации:

белое авто синий автомобиль

Итак, вернемся к тому, что движение на этом перекрестке не регулируется никоим образом. Что в этом случае определяет поведение водителей?

Если обратиться к действующим Правилам дорожного движения, то, очевидно, вступает в силу пункт 16.12 – так называемое правило препятствия справа. Согласно ему, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Препятствием справа в заданной ситуации является белое авто. Это означает, что в заданных обстоятельствах его водитель имеет приоритет, и именно он проедет этот участок первым. Таким образом, правильным вариантом ответа является первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить правильную траекторию поворота направо.

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