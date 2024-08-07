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Кто проедет перекресток на лесной дороге первым? Задание по ПДД

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
105
Кто проедет перекресток на лесной дороге первым? Задание по ПДД

Передвижение по автомобильным дорогам в городе существенно облегчают знаки и светофоры, расположенные повсеместно – водители хорошо ориентируются, кто куда должен двигаться и кого пропускать. Но что говорят ПДД по поводу ситуации, когда две машины встретились на перекрестке лесных дорог?

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Тест на знание этого нюанса появился в Telegram-канале "А ты знаешь ПДД?" Чтобы дать правильный ответ на него, нужно определить очередность проезда автомобилей, встретившихся на пересечении двух дорог посреди леса.

Кто проедет перекресток на лесной дороге первым? Задание по ПДД

Посмотрите внимательно на картинку. Вы видите, как к перекрестку приближаются белая легковушка и синий внедорожник. На пересечении дорог перед ними нет никаких знаков. Попытайтесь определить, кто должен проехать первым в этой ситуации:

  1. белое авто
  2. синий автомобиль

Итак, вернемся к тому, что движение на этом перекрестке не регулируется никоим образом. Что в этом случае определяет поведение водителей?

Если обратиться к действующим Правилам дорожного движения, то, очевидно, вступает в силу пункт 16.12 – так называемое правило препятствия справа. Согласно ему, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Препятствием справа в заданной ситуации является белое авто. Это означает, что в заданных обстоятельствах его водитель имеет приоритет, и именно он проедет этот участок первым. Таким образом, правильным вариантом ответа является первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить правильную траекторию поворота направо.

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