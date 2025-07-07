Кто нарушит правила, выполнив обгон: хитрое задание по ПДД

Дорожное движение – сложная система взаимодействия между участниками, где ошибка одного может стоить жизни. Именно поэтому знание Правил дорожного движения – критически важное условие безопасности на дороге. В каждой ситуации, даже самый простой маневр, такой как обгон, имеет свои четко определенные правила. Необходимо понимать, где его разрешено выполнять, а где – категорически запрещено.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон.

Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон?

Водитель красного автомобиля; Водитель синего; Оба водителя нарушат; Оба водителя не нарушат правила.

Объяснение

Имеем участок дороги и четыре автомобиля на нем: белый и зеленый едут прямо, а водители синего и красного автомобилей намерены их обогнать и включили левые указатели поворота.

Водитель синего автомобиля выполнит обгон на участке с выездом из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона". А водитель красного выполнит обгон на пешеходном переходе.

Очевидно, что для такого опасного маневра, как обгон, есть ограничения – он запрещается в некоторых местах. В пункте 14.6 правил дорожного движения есть список таких мест, среди которых: пешеходные переходы и перекрестки.

И если с красным автомобилем все понятно – водитель точно нарушает правила, то с синим все немного интереснее.

Так, обгон запрещается на перекрестке, и некоторые могут подумать, что водителю синего автомобиля обгон тоже запрещен. Но на самом деле – нет, не запрещен. Все дело в том, что выезд из жилой зоны, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком. А значит, водитель синего автомобиля, выполнив обгон, правил не нарушит – в отличие от водителя красной машины.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.