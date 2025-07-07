Кто нарушит правила, выполнив обгон: хитрое задание по ПДД
Дорожное движение – сложная система взаимодействия между участниками, где ошибка одного может стоить жизни. Именно поэтому знание Правил дорожного движения – критически важное условие безопасности на дороге. В каждой ситуации, даже самый простой маневр, такой как обгон, имеет свои четко определенные правила. Необходимо понимать, где его разрешено выполнять, а где – категорически запрещено.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон.
Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон?
- Водитель красного автомобиля;
- Водитель синего;
- Оба водителя нарушат;
- Оба водителя не нарушат правила.
Объяснение
Имеем участок дороги и четыре автомобиля на нем: белый и зеленый едут прямо, а водители синего и красного автомобилей намерены их обогнать и включили левые указатели поворота.
Водитель синего автомобиля выполнит обгон на участке с выездом из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона". А водитель красного выполнит обгон на пешеходном переходе.
Очевидно, что для такого опасного маневра, как обгон, есть ограничения – он запрещается в некоторых местах. В пункте 14.6 правил дорожного движения есть список таких мест, среди которых: пешеходные переходы и перекрестки.
И если с красным автомобилем все понятно – водитель точно нарушает правила, то с синим все немного интереснее.
Так, обгон запрещается на перекрестке, и некоторые могут подумать, что водителю синего автомобиля обгон тоже запрещен. Но на самом деле – нет, не запрещен. Все дело в том, что выезд из жилой зоны, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком. А значит, водитель синего автомобиля, выполнив обгон, правил не нарушит – в отличие от водителя красной машины.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1.
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- попробуйте определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
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