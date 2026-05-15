Кто нарушит правила? Тест на знание ПДД

На дороге водителю важно правильно понимать, какие ограничения знаки устанавливают для различных транспортных средств. В этом тесте по ПДД нужно определить, кто нарушит правила – водитель трактора, грузовика, легкового автомобиля или все они сразу.

Ситуация кажется простой, но в ней объединены сразу несколько важных нюансов: тип дороги, разрешенные полосы движения и правила расположения транспорта на проезжей части. Такие задания помогают лучше запоминать ПДД и быстрее замечать ошибки, которые могут случиться в реальном движении. Итак, водитель какого транспортного средства нарушит правила?

Только водитель трактора. Только водитель грузовика. Водители грузовика и трактора. Водители легкового автомобиля и грузовика. Никто не нарушит правила. Все водители нарушат правила.

На картинке есть участок дороги и три транспортных средства. Трактор поворачивает направо, а грузовик и легковой автомобиль движутся прямо.

Начать стоит со знаков. Знак 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации не является решающим для ответа. Зато важным является знак 5.3 "Дорога для автомобилей".

На дорогах для автомобилей запрещается движение тракторов, самоходных машин и механизмов. Следовательно, водитель трактора нарушит правила, если повернет направо на такую дорогу.

Далее нужно разобраться с грузовиком. В правилах указано, что на дорогах для автомобилей запрещается движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны вне первой и второй полос движения. Исключение – случаи разворота или поворота налево.

В этой ситуации грузовик движется прямо и находится в третьей полосе. Следовательно, водитель грузовика также нарушает правила.

Остается легковой автомобиль. Для него важен пункт 11.2 ПДД. В нем сказано, что на дорогах, которые имеют две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Исключения – опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом.

На изображении не видно, что водитель легкового автомобиля готовится к повороту налево или развороту. Другие полосы при этом свободны, а легковушка движется по крайней левой полосе без очевидной необходимости. Следовательно, водитель легкового автомобиля тоже нарушает правила.

В этой ситуации правила нарушают все три водителя: водитель трактора, водитель грузовика и водитель легкового автомобиля.

