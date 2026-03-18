Разрешены ли разворот и остановка? Тест на знание ПДД

Знание и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения является единственным надежным способом минимизировать риски на дороге и сохранить человеческие жизни. Особого внимания требуют правила проезда перекрестков, ведь именно эти зоны являются местами наибольшей концентрации транспортных потоков и потенциальной опасности.

Четкое понимание приоритетности движения, сигналов светофора и жестов регулировщика позволяет водителю действовать уверенно и не создавать аварийных ситуаций. Ошибка или невнимательность на перекрестке может привести к фатальным последствиям, поэтому регулярное обновление знаний ПДД является обязанностью каждого ответственного участника дорожного движения.

На YouTube-канале "По правилам" появилось новое интересное задание, проверяющее сообразительность автомобилистов в теме "Остановка и стоянка". По сюжету, водитель желтого автомобиля планирует выполнить разворот и сразу остановиться, чтобы подобрать пассажирку. Ситуация осложняется наличием специфической разметки и остановки общественного транспорта.

Пользователям предложили выбрать правильный вариант из пяти возможных, где только один соответствует всем действующим нормам законодательства:

Разрешается Разрешается только при отсутствии маршрутных транспортных средств Разрешается только вне населенных пунктов Условия, указанные в ответах 2 и 3 Запрещаются.

Рассматривая дорожную ситуацию, авторы теста обращают внимание на дорожную разметку. Дорога имеет две полосы в одном направлении, разделенные двойной сплошной линией, которую пересекать категорически запрещено. Однако именно в месте запланированного маневра линия превращается в сочетание сплошной и прерывистой. Поскольку прерывистая линия расположена со стороны желтого авто, водитель имеет полное право пересечь ее для выполнения разворота.

Следующим важным фактором является наличие дорожного знака 5.45.1, который обозначает пункт остановки автобуса. Многие водители ошибочно считают, что в такой зоне запрещена любая активность, однако правила имеют свои нюансы. Как ни странно, сам по себе разворот в зоне остановки маршрутных транспортных средств правилами ПДД не запрещается. Однако ситуация кардинально меняется, когда водитель решает добавить к этому маневру еще и остановку.

Согласно действующим нормам, остановка транспортных средств запрещена ближе чем за 30 метров от посадочных площадок или дорожных знаков остановки общественного транспорта с обеих сторон. Это правило является абсолютным и не предусматривает исключений для кратковременной посадки или высадки пассажиров. Поскольку водитель желтого авто планировал остановиться именно в пределах этой зоны, его намерение противоречит закону.

Ответ на тест по ПДД

Подводя итоги теста, эксперты отмечают, что такой сложный маневр является полностью запрещенным из-за требования по расстоянию до автобусной остановки. Правильным вариантом ответа оказался номер 5, который констатирует невозможность выполнения описанных действий.

Подобные задания в очередной раз доказывают, что даже при наличии разрешенной разметки для одного маневра, другие ограничения могут сделать всю комбинацию действий незаконной.

