Кто нарушит правила стоянки? Тест на знание ПДД

ПДД четко регламентируют случаи, когда стоянка запрещается. Для того чтобы точно определить, были ли нарушены правила стоянки, необходимо обратить внимание на дорожные знаки, разметку, место стоянки и т.д.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и скажите, нарушил ли кто правила стоянки?

Водитель какого авто нарушит ПДД, поставив авто на стоянку?

Водитель красного автомобиля; Водитель желтого; Оба нарушат; Никто не нарушит.

Объяснение

На рисунке изображен участок дороги и два автомобиля, которые намерены стать на стоянку. Водитель желтого хочет сделать это в специально отведенном месте, обозначенном соответствующим дорожным знаком 5.42.1 "Место для стоянки". Водитель красного автомобиля собирается остановиться у правого края дороги.

Пункт 15.2 ПДД определяет, что при отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения).

То есть остановка или стоянка в месте, которое выбрал водитель красного автомобиля, разрешалась бы, если бы рядом не было специально отведенного для этого места. Поскольку это место есть, то водитель красного автомобиля правила нарушит.

Водитель желтого авто хочет остановиться на парковке, но здесь может возникнуть вопрос: а не нарушит ли он ПДД, въезжая на стоянку, ведь при этом он пересечет сплошную линию разметки. Ответ – нет, не нарушит. Эту широкую сплошную линию разметки можно пересекать, когда она обозначает край проезжей части.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. ПДД нарушит только водитель красного авто.

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