Кто нарушит правила, совершив остановку? Тест по ПДД

Остановка и парковка транспортных средств остаются одной из самых сложных и наиболее часто нарушаемых тем среди украинских автомобилистов. Чтобы проверить знания водителей, на популярном YouTube-канале "За! Правилами" предложили интересное интерактивное задание по безопасности дорожного движения.

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Ситуация разворачивается вокруг двух автомобилей, водители которых решили припарковать свои транспортные средства на скоростной трассе. Однако для правильного решения этой дорожной ситуации необходимо учесть особый статус магистрали, обозначенной специальным указателем.

Задание по ПДД

На иллюстрации изображен участок дороги, обозначенный дорожным знаком 5.1 "Автомагистраль". На этом участке находятся два автомобиля: красный и синий.

Водители обоих транспортных средств планируют остановиться. Водитель красного автомобиля намерен остановиться слева, заехав в технологический промежуток разделительной полосы, а водитель синего автомобиля планирует припарковаться справа на обочине.

Вопрос: водитель какого автомобиля нарушит правила дорожного движения, совершив остановку в указанном месте?

Варианты ответов

Для решения этой задачи предлагается выбрать один из четырех вариантов:

Правила нарушит только водитель красного автомобиля. Правила нарушит только водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушат правила. Оба водителя выполнят маневр без нарушений.

Разбор дорожной ситуации

Для того чтобы найти правильное решение, необходимо обратиться к специфическим требованиям раздела ПДД, который регламентирует движение на скоростных трассах. Дороги, обозначенные дорожным знаком 5.1 "Автомагистраль", имеют особый статус, предусматривающий как повышенный скоростной лимит (до 130 км/ч для некоторых видов транспорта), так и строгие ограничения для обеспечения безопасности движения. На таких магистралях категорически запрещены учебная езда, движение тракторов, самоходных машин и механизмов, а также движение задним ходом.

Отдельные строгие требования действуют и в отношении остановки движения. На автомагистралях и автомобильных дорогах останавливаться или парковаться разрешено исключительно в специально оборудованных местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками (например, "Место для отдыха" или "Парковка").

Водитель синего автомобиля пытается остановиться справа на обочине. На обычной загородной дороге это было бы совершенно законно, однако на автомагистрали такой маневр является прямым нарушением.

Водитель красного автомобиля направляет свое транспортное средство влево в технологический промежуток разделительной полосы. Помимо того, что это место не предназначено для остановки, правила дорожного движения вообще строго запрещают любой въезд в технологические промежутки для обычных автомобилей.

Ответ на тест по ПДД

Проведённый анализ наглядно доказывает, что ни один из водителей не имеет права останавливаться в указанных местах на скоростной дороге. Таким образом, правильным вариантом является третий – оба водителя нарушат правила дорожного движения.

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